Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş kararı geldi! Türk futbolunu sarsan “bahis” skandalında gözaltına alınan isimlerden biri de Fenerbahçe’nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş oldu.

Tecrübeli futbolcunun tutuklanması Sarı - Lacivertli camiada şok etkisi yaratırken, yönetim oyuncunun geleceği hakkında kritik bir karar aldı.

FENERBAHÇE DETAYLI İNCELEME YAPTI

Fenerbahçe’nin hukuk birimleri konuyu detaylı şekilde incelediği belirtildi. Sarı - Lacivertli yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile sürekli iletişim halinde. Sabah'ın haberine göre 31 yaşındaki futbolcunun hem kendisini hem de kulübü zor durumda bıraktığı gerekçesiyle sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi.

Mert Hakan Yandaş tutuklanarak Silivri cezaevine sevk edildi

TFF'DEN CEZA GELİYOR

TFF’nin de MASAK raporlarını ve yargı sürecini yakından takip ettiği, önümüzdeki günlerde sportif cezaların açıklanacağı bildirildi. Bu gelişmeyi dikkate alan Fenerbahçe yönetiminin Mert Hakan’ın futbol kariyerinin tehlikeye girmesi nedeniyle sözleşmeyi fesih kararı aldığı vurgulandı.

MASAK RAPORLARINDA ÇARPICI DETAYLAR

Futbolda bahis soruşturması kapsamında savcılık tarafından yürütülen incelemede, Mert Hakan Yandaş ile yakın arkadaşı Ersen Dikmen’in yalnızca yasa dışı bahis organizasyonuna karışmadıkları, aynı zamanda saha içindeki kritik anları da kuponlara dönüştürdükleri iddia edildi.

Mert Hakan Yandaş’ın hesaplarında 2017’den bu yana 204 milyon TL giriş, 207 milyon TL çıkış tespit edildi. En kritik bulgu: 2021–2025 arasında Ersen Dikmen’e gönderilen 4 milyon 453 bin TL. Bu paraların hesaba geçer geçmez yasa dışı bahis sitelerine aktarıldığı belirlendi.

Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak Silivri cezaevine sevk edildi

FENERBAHÇE MAÇINDA EN AZ 3 FAUL

Slavia Prag - Fenerbahçe maçı: Ersen Dikmen’in “İsmail Yüksek en az 3 faul yapar” seçeneğini 15 kez oynadığı ve Yüksek’in 5 faulle maçı tamamlaması üzerine tüm bahislerin tuttuğu tespit edildi. Bu durum, soruşturmanın en çarpıcı bulgularından biri olarak dosyaya girdi.

90+8’DE GELEN KART: ŞİKE ŞÜPHESİ

Fenerbahçe – Stuttgart maçı (Ekim 2025): Dikmen’in “İsmail Yüksek sarı kart görür” bahsini oynadığı belirlendi. Maçın 90+8. dakikasında yaşanan gerginlik sonrası Yüksek’in sarı kart görmesi, bahsin son saniyede tutmasına yol açtı. Savcılık bu olayı “şüpheli zamanlama” olarak kayıtlara geçirdi.

GALATASARAY'A GİTMEMİŞTİ

Profesyonel kariyerine 2012’de Yeşil Bursa formasıyla başladı. Ardından Altınordu, Tire 1922 Spor ve Menemen Belediyespor’da oynadı. 2017-18 sezonunda Menemen’den 86 bin Euro karşılığında Sivasspor’a transfer oldu.

Sivasspor’daki performansıyla dikkat çekti, Galatasaray da transfer yarışına girdi. Ancak Yandaş Galatasaray'a gitmedi ve Ağustos 2020’de Fenerbahçe’ye imza attı ve kaptanlığa kadar yükseldi. Sarı-lacivertli formayla 149 maçta 11 gol attı, 25 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ 7 AY SONRA BİTİYOR

Mert Hakan Yandaş’ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona erecekti. Ancak bahis soruşturması sonrası yaşanan gelişmeler nedeniyle, tecrübeli futbolcunun kontratı süresinden önce sona erecek.