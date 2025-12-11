Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan isimlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Erdem Açıkgöz’ün haberine göre, aralarında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı ve eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın da bulunduğu tutuklular Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne sevk edildi.

AYNI KOĞUŞTA KALACAKLAR

Sevk edilen isimlerin Marmara Cezaevi’nde aynı koğuşta kalacağı öğrenildi. Bahis ve şike iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada toplamda 20 kişi tutuklanmış, 18 kişiye ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Şüphelilerden ünlü hakem yorumcusu Ahmet Çakar'ın ise sağlık nedenleri nedeniyle gözaltı kararı kaldırılmıştı. Sürecin ilerleyen günlerde yeni detaylarla genişlemesi bekleniyor.

Mert Hakan Yandaş'ın yazışmaları ortaya çıktı! Serdar Ortaç detayı

MASAK RAPORLARINDA ŞOK DETAYLAR

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’nin karar yazısında, tutuklanan futbolcuların bahis oynadıkları ve milyonluk para transferleri yaptıkları tespit edildi.

“Futbolda bahis” soruşturması kapsamında tutuklanan isimlerle ilgili sulh ceza hakimliğinin karar yazısında çarpıcı detaylar yer aldı. Belgelerde, aralarında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı Metehan Baltacı’nın da bulunduğu bazı şüphelilerin bahis oynadıkları ve para trafiği içinde oldukları açıkça yer aldı.

YANDAŞ'IN GELİRİ 2 MİLYON TL

Kolluk tutanakları, MASAK raporları ve dijital incelemeler dosyaya girdi. Mert Hakan Yandaş’ın, Ersen Dikmen’e Aralık 2021 – Ekim 2025 arasında toplam 4 milyon 453 bin 62 TL gönderdiği tespit edildi. Dikmen’in bu paraları kısa süre içinde yasal bahis sitelerine aktardığı belirlendi. Ayrıca Dikmen’in Yandaş’a toplam 2 milyon 60 bin 974 TL geri gönderdiği kayıtlara geçti.

KUPONLAR DA YER ALDI

Kararda, Dikmen’in Yandaş’tan para transferi almaya başladığı tarihten itibaren yasal bahis siteleri üzerinden çok sayıda kupon yaptığı, bu kuponların arasında Fenerbahçe maçlarının da bulunduğu ifade edildi.