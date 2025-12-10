Mert Hakan Yandaş'ın yazışmaları ortaya çıktı! Serdar Ortaç detayı

Futbolda bahis soruşturmasında aralarında Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Adana Demirspor kulübü eski başkanı Murat Sancak, Konyaspor futbolcusu Alassane Ndao, Ersen Dikmen ve Şahin Kaya’nın bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN WHATSAPP YAZIŞMALARI ŞOKE ETTİ

Tutuklananlar arasında en dikkat çeken isim Mert Hakan Yandaş oldu.

Yandaş’ın dosyaya delil olarak giren WhatsApp yazışmaları gündem oldu.

Yandaş’ın incelenen telefonunda, takım arkadaşları Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un yer aldığı grupta, çoğunlukla futbolcuların yasa dışı sitelerde slot adı verilen oyunu oynadıkları ve birbirlerine bu anlarla ilgili fotoğraf gönderdikleri tespit edildi.

Bahis tutuklamaları listesinde Metehan Baltacı için son dakika değişikliği iddiası!

“SERDAR ORTAÇ YAPACAKSINIZ İLLA”

Gazeteci Ceylan Sever'in ulaştığı yazışmaların birinde, Cenk Tosun'un gruba Mert Hakan Yandaş’ın slot oyunu oynarken çektiği bir fotoğrafı attığı, İrfan Can Kahveci’nin de cevap olarak, “Cuma Cuma olmaz namazı kaçırırız girersek” dediği ortaya çıktı.

Konuşmanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

Cenk Tosun: 1 milyon indirdi X kişi: … sahtekarları, insanları böyle çekiyorlar. Reklam parası alıyor.

“SENİ DE ÇEKMİŞ BU OYUN CENGOM”

Başka bir konuşmada ise İrfan Can Kahveci, sosyal medya detoksu yaptığını söyleyerek, “Gözümün önünden yıldızlar ayıcıklar geçiyor ya. Çok formdayım erken kaldırdınız beni bilader ya” dediği belirlendi.

Konuşmanın devamında kumar bağımlılığını sık sık dile getiren şarkıcı Serdar Ortaç’a atıf yaparak, “Hahahah Oğlum Serdar Ortaç yapacaksınız illa..” ifadelerini kullandı.

Başka bir konuşmada Cenk Tosun gruba bir link atarak, “Bunu izleyin taktiği buldum. Merdiven taktiği her basışta artıyor” dediği, Çağlar Söyüncü'nün ise mesaja, “Seni de çekmiş bu oyun cengooomm cengooom” yanıtnı verdiği görüldü.

Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinde kiminle kaldığı ortaya çıktı

“HER ŞEYE BASTIM, ACAYİP MAÇLAR VAR”

Mert Hakan Yandaş’ın tutuklanan isimler arasında yer alan Ersen Dikmen ile konuşmaları da dosyaya girdi.

Bir konuşmada Dikmen’in Yandaş’a, “Nasıl ya 100 bin lira dağıttın o zaman bugün minimum” dediği, Mert Hakan Yandaş’ın ise, “Evet hahaha, Her şeye bastım. Acayip maçlar var patlamazsa” dediği anlaşıldı.

"BAĞIRDIM TESİSTE OYNAYIN KAZANIN DİYE"

Mert Hakan Yandaş Ersen Dikmen’den 5 bin lira istediği bir başka yazışma ise şöyle:

Yandaş: “Abi 5 bin atar mısın basayım yarın atarım” Ersen Dikmen: “Ne yollaması bir sürü borcumuz var” Yandaş: “Yav o önemli değil. Bodrum’a basacağım çevirir diye” Ersen Dikmen: “Gönderdim” Mert Hakan Yandaş: “6.70 oran, bağırdım tesiste oynayın kazanın diye” Yandaş: “Konuşmaları sil abi” Ersen Dikmen: “Siliyorum”

“BAHİS OYNAMADIM KİMSEYİ DE YÖNLENDİRMEDİM”

Bu konuşmalar kendisine sorulan Mert Hakan Yandaş ifadesinde şunları söylemişti: