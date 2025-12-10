Bahis tutuklamaları listesinde Metehan Baltacı için son dakika değişikliği iddiası!

İstanbul merkezli yürütülen ‘futbolda bahis ve şike’ operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevki sırasında yaşananlar, soruşturmanın seyrine dair önemli soru işaretleri yarattı. Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş ve Galatasaray’ın genç stoperi Metehan Baltacı’nın da aralarında bulunduğu 20 kişinin tutuklandığı operasyonda, savcılığın sevk listesinde yaptığı son dakika değişikliği dikkat çekti. İddialara göre, Galatasaraylı Metehan Baltacı’nın ismi ilk etapta tutuklama talebi listesinde yer almazken, 45 dakika sonra listeye eklendi.

Hafta sonu Çağlayan Adliyesi’nde yoğun bir mesai yaşandı. Gözaltındaki 39 şüphelinin savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından, savcılık makamı şüphelilerin avukatlarını bilgilendirmek amacıyla kurulan WhatsApp grubu üzerinden mahkemeye sevk durumlarını paylaştı.

Gazete Pencere'den Can Bursalı'nın haberine göre Pazartesi günü saat 20.25’te grupta görevli memur tarafından paylaşılan ilk mesajda, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 20 kişinin ismi yer aldı. Mesajda, listede adı olmayanlar için “Geri kalanı adli kontrol sevk” notu düşüldü. Bu ilk listede Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş bulunurken, Galatasaraylı Metehan Baltacı’nın ismi yer almıyordu.

Ancak saat 21.10’da, yani ilk mesajdan tam 45 dakika sonra gruba ikinci bir mesaj düştü. Görevli memur, “Yeni tutuklu sevk” başlığı altında 8 isim daha paylaştı. İlk listede adli kontrol şartıyla serbest bırakılması beklenenler arasında görünen Metehan Baltacı, bu yeni mesajla tutuklamaya sevk edilenler arasına eklendi.

HUKUKİ PROSEDÜR VE AVUKATLARIN TEPKİSİ

Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) göre; savcılık makamı bir şüpheliyi tutuklama talebi yerine adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk ederse, Sulh Ceza Hakimliği’nin bu kişi hakkında tutuklama kararı verme yetkisi bulunmuyor. Bu hukuki kurala güvenen Baltacı’nın avukatları, ilk listenin ardından müvekkillerinin serbest kalacağı düşüncesiyle aileye haber verdi. Ancak 45 dakika sonra gelen ikinci liste ve değişen sevk maddesi, adliyede bekleyen avukatlar arasında şaşkınlık ve tepkiye neden oldu.

Listenin değişmesiyle birlikte, ilk etapta sadece Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın bulunduğu tutuklama listesine, Galatasaraylı Metehan Baltacı'nın da eklenmesi, kulüpler arasında bir “denge” gözetilip gözetilmediği tartışmalarını başlattı.

3 DAKİKALIK İFADE VE 27 İŞLEM SUÇLAMASI

Sonradan tutuklama listesine dahil edilen Metehan Baltacı’nın savcılık ifadesinin sadece 3 dakika sürdüğü öğrenildi. Soruşturma dosyasında Baltacı, toplamda 27 adet şüpheli işlemden sorumlu tutuluyor.

Yapılan incelemelere göre bu işlemlerin dökümü şöyle:

6 İşlem: 2021 yılında, Baltacı henüz Galatasaray altyapısında forma giyerken gerçekleştirilmiş.

13 İşlem: Baltacı’nın İskenderunspor, Manisa Futbol Kulübü ve Eyüpspor’da kiralık olarak forma giydiği dönemlere ait.

Savunma tarafının dikkat çektiği en önemli detay ise, Metehan Baltacı’nın ne Galatasaray A Takımı’nda ne de kiralık oynadığı diğer kulüplerde kadroda bulunduğu dönemde, kendi takımlarının maçlarına yönelik herhangi bir bahis kuponu yapmadığı iddiası oldu.

MAHKEMEDEN 20 TUTUKLAMA, 8 ADLİ KONTROL KARARI

Savcılığın sevk işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği kararını açıkladı. Mahkeme, aralarında Mert Hakan Yandaş ve sonradan listeye eklenen Metehan Baltacı’nın da bulunduğu toplam 20 kişinin tutuklanmasına hükmetti. Mahkemeye sevk edilen diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlk Mesajda Tutuklamaya Sevk Edilen İsimler:

Ahmet Okatan, Gürhan Sönmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Şahin Kaya, Volkan Erten, Allasane Ndao, Arda Türken, Faruk Can Genç, Kadir Kaan Yurdakul, Muhammed Furkan Özhan, Murat Sancak, Orkun Özdemir, Yusuf Özdemir, Emircan Çiçek, Ensar Bilir, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Mert Hakan Yandaş, Oktay Aydın, Yücel Gürol.

İkinci Mesajla Listeye Eklenen İsimler:

Ahmet Abdullah Çakmak, Emrah Çelik, İzzet Furkan Malak, Metehan Baltacı, Uğur Adem Gezer, Yunus Emre Tekoğlu, Eren Karadağ, Bartu Kaya.