AKP'li vekilden bahis operasyonlarına tepki: Bu hafta mı yapılır?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında, amatör lisanslı 7 Eskişehirspor oyuncusunun da aralarında bulunduğu toplam 197 futbolcunun disipline sevk edilmesine, AKP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu tepki gösterdi.

"TAM DA BU HAFTA MI BEKLENDİ"

Hatipoğlu, özellikle ceza kararının zamanlamasını eleştirerek, ligin dizayn edilmeye çalışıldığını öne sürdü. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Eskişehirspor’un liderle oynayacağı maç öncesi 7 oyuncumuza birden ceza veriliyor. Sezonun belki de en kritik maçı öncesi tam da bu hafta mı beklendi, soruyorum! Kimin ne zaman cezalı olacağı belli değil, 3. Lig’de her iş keşmekeş. Derhal adil ve düzenli bir ceza takvimi uygulanmalıdır.”

"Futbolda bahis" soruşturmasında 20 kişi tutuklanmıştı: İfadeleri ortaya çıktı!

"LİGİN DİZAYN EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Hatipoğlu, suçluların cezasını çekmesine karşı olmadıklarını ancak verilen cezaların amacını aşmaması gerektiğini belirterek, ligin dizayn edilmesi girişiminin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Hatipoğlu, açıklamasını şu sözlerle noktaladı: