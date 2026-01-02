Eski AKP'li yönetici evinde cansız olarak bulundu

Eski AKP Eyyübiye İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde daha önce Kadın ve Aile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görevini yürütmüş olan Hatice Tuba İnan'ın evinde vefat ettiği bildirildi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Elde edilen bilgilere göre, Hatice Tuba İnan'ın cenazesi, ölüm nedeninin açıklığa kavuşturulması amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili resmi soruşturma ve incelemelerin devam ettiği ifade edildi.

Sivas'ta Alzheimer hastası adam ölü bulundu

Avlanmak için ormana gitti: Ağacın altında ölü bulundu

BELEDİYEDEN TAZİYE AÇIKLAMASI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: