Eski AKP'li yönetici evinde cansız olarak bulundu
Eski AKP Eyyübiye İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde daha önce Kadın ve Aile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görevini yürütmüş olan Hatice Tuba İnan'ın evinde vefat ettiği bildirildi.
CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI
Elde edilen bilgilere göre, Hatice Tuba İnan'ın cenazesi, ölüm nedeninin açıklığa kavuşturulması amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili resmi soruşturma ve incelemelerin devam ettiği ifade edildi.
Sivas'ta Alzheimer hastası adam ölü bulundu
Avlanmak için ormana gitti: Ağacın altında ölü bulundu
BELEDİYEDEN TAZİYE AÇIKLAMASI
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Belediyemizde bir dönem Daire Başkanlığı görevini yürüten, kıymetli çalışma arkadaşımız Hatice Tuba İnan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere yakınlarına, sevenlerine ve Büyükşehir ailemize başsağlığı ve sabır diliyoruz.”