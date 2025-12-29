Sivas'ta Alzheimer hastası adam ölü bulundu

Sivas'ın Gemerek ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan 91 yaşındaki Alzheimer hastası Ahmet Yılmaz, arama çalışmaları sonucunda arazide ölü olarak bulundu.

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Tekmen köyünde yaşayan 91 yaşındaki Alzheimer hastası Ahmet Yılmaz'dan sabah saatlerinde haber alamayan yakınları, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yaşlı adamın hayatından endişe edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Köy sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmaları köy çevresindeki arazilerde yoğunlaştırıldı.

Akbelen’de yargı sürerken söküm devam ediyor: Jandarma denetiminde zeytin kıyımı!Akbelen’de yargı sürerken söküm devam ediyor: Jandarma denetiminde zeytin kıyımı!

CANSIZ BEDENİ KÖY YOLUNDA BULUNDU

Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Ahmet Yılmaz köy yolu üzerindeki bir arazide hareketsiz halde yatarken bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gemerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

