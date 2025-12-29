Avlanmak için ormana gitti: Ağacın altında ölü bulundu

Yayınlanma:
Antalya’nın Finike ilçesinde, sabah saatlerinde hem avlanmak hem de mantar toplamak için ormana giden Ramazan Karabıyık (55), bir ağacın altında ölü olarak bulundu. Karabıyık’ın kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Antalya’nın Finike ilçesine bağlı Turunçova Mahallesi'nde sarp kayalıklar bulunan ormanda meydana gelen olayda, 55 yaşındaki Ramazan Karabıyık, sabah saatlerinde evden hem avlanmak hem de mantar toplamak için çıktıktan sonra ailesi kendisinden haber alamadı.

AĞACIN ALTINDA ÖLÜ OLARAK BULUNDU!

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, Karabıyık’ın arkadaşlarıyla sürekli gittiği ormana jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin aramaları sonucunda Karabıyık, bir ağacın altında ölü bulundu. Ramazan Karabıyık'ın kayalıktan düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Karabıyık’ın cansız bedeni savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından AFAD ve itfaiye ekibi tarafından ormandan çıkartılarak cenaze aracına teslim edildi. Karabıyık'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Kaynak:DHA

