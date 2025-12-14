Avukatın sır ölümü! 10 gündür otogarda yaşıyormuş

Avukatın sır ölümü! 10 gündür otogarda yaşıyormuş
Yayınlanma:
İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Alparslan Köybaşı, otogarda yolcu dinlenme koltuklarında oturur vaziyette ölü olarak bulundu. Köybaşı'nın 10 gündür otogarda yaşadığı öğrenilirken avukatın kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Korkunç olay, Kahramanmaraş’ın merkez Onikişubat ilçesine bağlı Malik Ejder Mahallesi’ne bağlı şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Alparslan Köybaşı’nın, dinlenme koltuklarında hareketsiz durduğunu gören zabıta ekipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Hastaneye gitmek için otelden ayrılmıştı: Ormanda ölü bulunduHastaneye gitmek için otelden ayrılmıştı: Ormanda ölü bulundu

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ!

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, otogarda yaklaşık 10 gündür kaldığı öğrenilen Alpaslan Köybaşı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR!

Avukat Alparslan Köybaşı'nın cenazesi, olayın detaylı incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Küçük kardeş ailesini öldürdü; suçu ağabeyinin üzerine attıKüçük kardeş ailesini öldürdü; suçu ağabeyinin üzerine attı

Köybaşı’nın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

