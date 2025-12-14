Hastaneye gitmek için otelden ayrılmıştı: Ormanda ölü bulundu

Hastaneye gitmek için otelden ayrılmıştı: Ormanda ölü bulundu
Yayınlanma:
Karabük'te hastaneye gitmek kaldığı otelden ayrılan Abizer Y. ormanda ölü bulundu. Olaya ilişkin bir kişi tutuklandı.

Karabük’te, hastaneye gitmek için konakladığı otelden ayrılan 29 yaşındaki Abizer Y., ormanda ölü olarak bulundu.

Abizer Y., dini nikah yaptığı bir kadın ile kaldığı otelden hastaneye gitmek üzere ayrıldı.

Uzun süre kendisinden haber alınamayan Abizer Y. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Abizer Y.'yi bulmak için çalışma başlattı.

hastaneye-gitmek-icin-otelden-cikti-1-g-1062163-315194.jpg

ORMANDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Abizer Y.’nin aracının Kapullu ile 5000 Evler arasındaki bağlantı yolunda olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin bölgeye yönelmesiyle, bu sabah ormanda Abizer Y.’nin cansız bedeni bulundu.

Yürüyüşe çıktıkları ormanda mahsur kalmışlardı: Acı haber geldiYürüyüşe çıktıkları ormanda mahsur kalmışlardı: Acı haber geldi

İlk incelemede, Abizer Y.'nin vücudunda darp ya da yaralanma izine rastlanmadı. Abizer Y.'nin cansız bedeni otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ormanda-olu-bulundu.jpg

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Abizer Y.’nin ormanda ölü bulunmasıyla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Y.A. isimli kadın gözaltına alındı.

Abizer Y.’nin otelden çıktıktan sonra ormanda Y.A. ile buluştuğu, sonrasında fenalaşarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Y.A.’nın fenalaşan Abizer Y.’yi o halde bırakıp kaçtığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Türkiye
TİP 'süreç raporunu' komisyona sundu
TİP 'süreç raporunu' komisyona sundu
Fethiye'de acı olay: 77 yaşındaki adam kaza kurbanı oldu
Fethiye'de acı olay: 77 yaşındaki adam kaza kurbanı oldu