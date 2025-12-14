Hastaneye gitmek için otelden ayrılmıştı: Ormanda ölü bulundu

Karabük’te, hastaneye gitmek için konakladığı otelden ayrılan 29 yaşındaki Abizer Y., ormanda ölü olarak bulundu.

Abizer Y., dini nikah yaptığı bir kadın ile kaldığı otelden hastaneye gitmek üzere ayrıldı.

Uzun süre kendisinden haber alınamayan Abizer Y. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Abizer Y.'yi bulmak için çalışma başlattı.

ORMANDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Abizer Y.’nin aracının Kapullu ile 5000 Evler arasındaki bağlantı yolunda olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin bölgeye yönelmesiyle, bu sabah ormanda Abizer Y.’nin cansız bedeni bulundu.

İlk incelemede, Abizer Y.'nin vücudunda darp ya da yaralanma izine rastlanmadı. Abizer Y.'nin cansız bedeni otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Abizer Y.’nin ormanda ölü bulunmasıyla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Y.A. isimli kadın gözaltına alındı.

Abizer Y.’nin otelden çıktıktan sonra ormanda Y.A. ile buluştuğu, sonrasında fenalaşarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Y.A.’nın fenalaşan Abizer Y.’yi o halde bırakıp kaçtığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.