Yürüyüşe çıktıkları ormanda mahsur kalmışlardı: Acı haber geldi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yürüyüşe çıktıkları ormanda mahsur kalan 2 gençten birisi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Balaban Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Şahin Ö. (16) ve Alperen N. (16), Kanlı Göl mevkisine yürüyüş yapmaya gitti.

İki arkadaş, yürüyüş esnasında henüz belirlenemeyen bir şekilde düşerek bölgede mahsur kaldı.

ALPEREN N. HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bölgede yürüyüş yapan diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AKUT, AFAD, JAK, UMKE, ANDA, Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama kurtarma ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılan iki arkadaş, sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şahin Ö., burada yapılan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Alperen N'nin tedavisi ise devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

