Fırtınalı denizleri aştı muhalefet liderini nasıl kaçtığı ortaya çıktı: Altın Dinamit operasyonunu James Bond bile başaramazdı

Venezuelalı muhalefet lideri Maria Corina Machado, bu hafta Norveç’in Oslo kentine giderek Nobel Barış Ödülü’nü bizzat teslim almayı hedefliyordu. Ancak bu hedefe ulaşmak için saklandığı yerden çıkması, askeri kontrol noktalarını aşması, fırtınalı Karayip Denizi’ni geçmesi ve ABD’ye ait dronlar tarafından yanlışlıkla hedef alınmama riskini göze alması gerekiyordu.

New York Times'tan Karoun Demirjian ve Simon Romero'nun haberine göre Machado Norveç’e ulaşmayı başardı ancak Nobel törenine yetişemedi. Buna rağmen, tehlikelerle dolu bu kaçış operasyonu hem destekçilerini heyecanlandırdı hem de bir yıldır Devlet Başkanı Nicolas Maduro rejiminden saklanan Machado’nun, Caracas ile Washington arasında sertleşen gerilimde hâlâ kilit bir aktör olduğunu gösterdi.

GİZLİ TAHLİYENİN PERDE ARKASI

Machado’nun ülke dışına çıkarılmasına ilişkin ortaya çıkan yeni detaylar, ABD’li eski özel harekat ve istihbarat mensupları tarafından yönetilen Grey Bull Rescue adlı şirketin yürüttüğü operasyonu gün yüzüne çıkardı. Şirket, Venezuela’nın en tanınmış siyasi figürlerinden birini yakalanmadan ülke dışına çıkarmayı başardı.

Grey Bull Rescue’un başındaki savaş gazisi Bryan Stern, verdiği röportajda, “Machado’nun kurtarılması bizim 800’üncü operasyonumuzdu” dedi. Stern’e göre şirket, ABD’nin 2021’de Afganistan’dan kaotik çekilmesinin ardından kurulmuştu. Ancak bu operasyon, deneyimli ekip için bile benzersizdi.

Stern, “Bizim altyapımız kimsenin tanımadığı insanlar için tasarlandı. Maria ise herkesin tanıdığı biri. Asıl zorluk buydu” ifadelerini kullandı.

OPERASYONUN ADI: GOLDEN DYNAMİTE

Machado’nun temsilcisi, tahliyenin Grey Bull Rescue tarafından yapıldığını doğruladı. Operasyonun ayrıntılarını ilk olarak The Wall Street Journal duyurdu.

“Golden Dynamite” adı verilen operasyon, Machado’ya verilecek 18 ayar altın Nobel madalyasına ve Alfred Nobel’in icadı olan dinamite gönderme yapıyordu.

10 KONTROL NOKTASI, GİZLİ KARA YOLCULUĞU

Dört gün sonra Machado, kılık değiştirerek Caracas yakınlarındaki saklandığı yerden ayrıldı. Kara yolculuğu sırasında 10 askeri kontrol noktasından geçildi. Stern’e göre, yüzü kısa süre önce ülke genelindeki kampanya afişlerinde yer almasına rağmen Machado fark edilmedi.

Hedef, kıyıdaki küçük bir balıkçı köyüydü.

FIRTINALI KARAYİP GEÇİŞİ

En riskli aşama denizde başladı. Salı günü saat 17.00 sularında küçük bir balıkçı teknesi Machado’yu açıkta bekleyen başka bir tekneye taşıdı. Birden fazla tekneyle yapılan transfer, 10 saatten fazla sürdü. Sert rüzgarlar, yüksek dalgalar ve karanlık gökyüzü altında Karayip Denizi geçildi. Hedef Curaçao Adasıydı.

Ancak tehdit yalnızca doğa koşulları değildi.

ABD GÖZETİMİ VE YANLIŞ HEDEF RİSKİ

Geçilen deniz hattı, Trump yönetiminin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yoğun askeri gözetim altında tuttuğu bir bölgeydi. ABD ordusu, şüpheli teknelere saldırılar düzenliyordu.

Stern, “Birden fazla tekne ve insan transferi yukarıdan bakıldığında yanlış anlaşılabilir” dedi. Bu nedenle operasyon öncesinde ABD hükümetine bilgi verildi. Stern, ABD yönetiminin planlama ya da uygulamada rol almadığını ancak yanlışlıkla hedef alınmamak için federal kurumlarla temas kurduklarını vurguladı.

“ÖLÜM RİSKİ HER YÖNDEN VARDI”

Stern, riskleri “F-16’lar, doğa koşulları, donanma dronları, teknedeki kötü niyetli biri, iletişim kesilmesi, navigasyon kaybı, teknenin batması…” olarak sıraladı.

ABD’li yetkililer, Machado’nun deniz yoluyla ayrılacağını bildiklerini ve bunun yanlış hedef riskini azaltmak için yapıldığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise yorum talebine yanıt vermedi.

CURAÇAO’DAN OSLO’YA

Tekne çarşamba sabaha karşı Curaçao’ya ulaştı. Kısa bir molanın ardından Machado özel bir uçağa bindi ve Oslo’ya doğru yola çıktı. Nobel törenine yetişemedi, ancak artık özgürdü.

Stern, yolculuk boyunca siyaset konuşmadıklarını vurgulayarak, “Dalgalar üzerimize vururken çocuklarımızdan konuştuk” dedi.