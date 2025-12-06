Trump’a büyük onur (!) Nobel’i kazanamayınca yeni ödül yaratıldı

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 Dünya Kupası'nın grup kura çekimi töreninde düzenlenen özel bir seremonide ilk FIFA Barış Ödülü ile ödüllendirildi. Tören, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ABD başkanına bir madalya ve altın bir kupa takdim etmesiyle gerçekleşti.

INFANTİNO: "NOBEL'İ HAK EDİYORSUNUZ"

Ödülü verirken Infantino, Trump'ın çatışma çözümündeki çabalarını övdü ve Gazze'de sağlanan ateşkes nedeniyle kendisinin Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini düşündüğünü söyledi. Infantino, "Yaptıklarınız ve elde ettiklerinizle ilk FIFA Barış Ödülü'nü kesinlikle hak ediyorsunuz" ifadesini kullandı.

TRUMP: "HAYATIMIN EN BÜYÜK ONURLARINDAN BİRİ"

Kısa bir teşekkür konuşması yapan Trump, ödülü "hayatının en büyük onurlarından biri" olarak nitelendirdi. Ailesine ve 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan diğer iki ülkenin liderlerine (Kanada Başbakanı Mark Carney ve Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum) teşekkür eden Trump, "Dünya artık daha güvenli bir yer" dedi.

TRUMP’IN YAKIN MÜTTEFİKİ ÖDÜLÜ BİR ANDA YARATTI

FIFA, ödülün kime ve hangi kriterlere göre verileceğine dair herhangi bir ön açıklama yapmamıştı. Infantino'nun geçen ay bir barış ödülü verileceğini duyurması, federasyon içindeki bazı üst düzey yetkilileri de şaşırtmıştı. Ödülün seçim sürecine dair detaylı bilgi paylaşılmadı.

Nobel'i kazanan Machado ödülünü Trump'a ithaf etti

TÖREN ÖNCESİNDE BARIŞ ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI

Törenden bir gün önce, Trump ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Ruanda liderleri, Kongo'nun doğusundaki çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan bir anlaşmayı yeni açılan Donald J. Trump Barış Enstitüsü'nde imzalamıştı. Infantino da bu imza töreninde bulunmuştu.

Nöbel Barış Ödüllü Machado'dan 'Soykırımcı' Netanyahu'ya tebrik

NOBEL ÖDÜLÜ SAHİBİ TRUMP'A ADAMIŞTI

Bu yılki Nobel Barış Ödülü sahibi Venezuelalı ABD ve İsrail destekçisi muhalif lider Maria Corina Machado, ödülünü Trump'a adadığını açıklamıştı. Machado, ödülü kısmen Trump'ın "davalarına verdiği kararlı destek" nedeniyle kendisine atfettiğini belirtti.