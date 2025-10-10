Nobel'i kazanan Machado ödülünü Trump'a ithaf etti

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... 2025 Nobel Barış Ödülü sahibi Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado, komiteye kendisini seçtiği için teşekkür etti ve “Her zamankinden daha fazla ABD Başkanı Donald Trump'a güveniyoruz ve zaferin eşiğindeyiz” diyerek ödülü ABD Başkanı’na ithaf etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 7 savaşı bitirdiğini iddia ettiği 2'nci başkanlık döneminde Nobel Barış Ödülü'nü almayı hakettiğini defalarca dile getirdi. Bugün açıklanan ödül, sürpriz olmayan bir şekilde ABD Başkanı'na verilmedi.

TRUMP'A İTHAF ETTİ

Norveç Nobel Komitesi, ödülü Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado'ya verdi. Ancak Trump'ın hayallerini suya düşüren bu olayın ardından Machado, Beyaz Saray liderinin acısını hafifletecek bir hamlede bulundu.

Machado, ödülünü ABD Başkanı Donald Trump'a ithaf ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Son dakika | Trump’ın göz diktiği Nobel Barış Ödülü açıklandıSon dakika | Trump’ın göz diktiği Nobel Barış Ödülü açıklandı

'TRUMP'A GÜVENİYORUZ'

Machado, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Venezuelalıların mücadelesinin bu şekilde takdir edilmesi, görevimizi tamamlamak için bize büyük bir güç veriyor: Özgürlüğü kazanmak.

Zaferin eşiğindeyiz ve bugün, her zamankinden daha fazla, özgürlük ve demokrasiye ulaşmak için başlıca müttefiklerimiz olarak Başkan Trump'a, Amerika Birleşik Devletleri halkına, Latin Amerika halklarına ve dünyanın demokratik uluslarına güveniyoruz.

Bu ödülü, acı çeken Venezuela halkına ve davamıza verdiği kararlı destek için Başkan Trump'a adıyorum!"

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

