ABD Başkanı Donald Trump, 7 savaşı bitirdiğini iddia ettiği 2'nci başkanlık döneminde Nobel Barış Ödülü'nü almayı hakettiğini defalarca dile getirdi. Bugün açıklanan ödül, sürpriz olmayan bir şekilde ABD Başkanı'na verilmedi.

Norveç Nobel Komitesi, ödülü Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado'ya verdi. Ancak Trump'ın hayallerini suya düşüren bu olayın ardından Machado, Beyaz Saray liderinin acısını hafifletecek bir hamlede bulundu.

This recognition of the struggle of all Venezuelans is a boost to conclude our task: to conquer Freedom. We are on the threshold of victory and today, more than ever, we count on President Trump, the people of the United States, the peoples of Latin America, and the democratic…

Machado, ödülünü ABD Başkanı Donald Trump'a ithaf ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Son dakika | Trump’ın göz diktiği Nobel Barış Ödülü açıklandı

Machado, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Venezuelalıların mücadelesinin bu şekilde takdir edilmesi, görevimizi tamamlamak için bize büyük bir güç veriyor: Özgürlüğü kazanmak.

Zaferin eşiğindeyiz ve bugün, her zamankinden daha fazla, özgürlük ve demokrasiye ulaşmak için başlıca müttefiklerimiz olarak Başkan Trump'a, Amerika Birleşik Devletleri halkına, Latin Amerika halklarına ve dünyanın demokratik uluslarına güveniyoruz.

Bu ödülü, acı çeken Venezuela halkına ve davamıza verdiği kararlı destek için Başkan Trump'a adıyorum!"