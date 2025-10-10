Son dakika | Trump’ın göz diktiği Nobel Barış Ödülü açıklandı

2025 Nobel Barış Ödülü, Norveç Nobel Komitesi tarafından duyuruldu. Ödülün sahibi María Corina Machado oldu. Komite "Venezuela halkının demokratik haklarını savunmak için yorulmak bilmeden verdiği mücadele ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl bir geçiş sağlamak için gösterdiği çabalarından dolayı" 2025 Nobel Barış Ödülü'nü Maria Corina Machado'ya verdiğini" açıkladı.

TRUMP'IN HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

Ödülün Machado'ya verilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın defalarca dile getirdiği, 7 savaşı bitirdiği iddiasıyla almazsa "haksızlığa uğrayacağını" söylediği Nobel Barış Ödülü'nü alamamış oldu. Trump'ı bu ödüle İsrail ve Pakistan'ın da dahil olduğu birçok ülke aday göstermişti.

2025 Nobel Barış Ödülü eski Venezuela Ulusal Meclisi Üyesi ve Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado'ya verildi

'DİKTATÖRLÜKTEN DEMOKRASİYE GEÇİŞİ SAĞLAMAK İÇİN ÇABALADI'

Ödülün Machado'ya verildiğinin duyurulduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2025 Nobel Barış Ödülü, cesur ve kararlı bir barış savunucusuna, giderek kararan bir ortamda demokrasinin ateşini canlı tutan bir kadına veriliyor. Norveç Nobel Komitesi, 2025 Nobel Barış Ödülü'nü Maria Corina Machado'ya verme kararı aldı. Machado, Venezuela halkının demokratik haklarını savunmak için yorulmak bilmeden verdiği mücadele ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl bir geçiş sağlamak için gösterdiği çabalarından dolayı Nobel Barış Ödülü'nü alıyor.

'MUHALEFETTE BİRLEŞTİRİCİ BİR FİGÜR'

Venezuela'daki demokrasi hareketinin lideri olan Maria Corina Machado, Latin Amerika'da son dönemlerin en olağanüstü sivil cesaret örneklerinden biri. Machado, bir zamanlar derin bölünmeler yaşayan siyasi muhalefetin, özgür seçimler ve temsili hükümet talepleri konusunda ortak bir zemin bulan, birleştirici bir figür olmuştur. Demokrasinin özünde yatan da tam olarak budur: anlaşamadığımız konularda bile halkın egemenliği ilkelerini savunmak için ortak irademiz. Demokrasinin tehdit altında olduğu bir dönemde, bu ortak zemini savunmak her zamankinden daha önemlidir.

'KURŞUNLARA KARŞI OY PUSULALARINI TERCİH ETMEKTİ'

Venezuela, nispeten demokratik ve müreffeh bir ülkeden, şu anda insani ve ekonomik bir kriz yaşayan acımasız, otoriter bir devlete dönüşmüştür. Azınlık bir kesim zenginleşirken, Venezuelalıların çoğu derin yoksulluk içinde yaşamaktadır. Devletin şiddet mekanizması, ülkenin kendi vatandaşlarına yöneliktir. Yaklaşık 8 milyon kişi ülkeyi terk etmiştir. Muhalefet, seçimlerde hile, yasal kovuşturma ve hapis cezaları yoluyla sistematik olarak bastırılmıştır. Venezuela'nın otoriter rejimi, siyasi çalışmaları son derece zorlaştırmaktadır. Demokratik gelişime adanmış bir kuruluş olan Súmate'nin kurucusu olan Machado, 20 yıldan fazla bir süre önce özgür ve adil seçimler için mücadele etmiştir. Kendisinin de söylediği gibi: “Bu, kurşunlara karşı oy pusulalarını tercih etmekti.” O günden bu yana siyasi görevlerde ve kuruluşlara hizmetinde Machado, yargı bağımsızlığı, insan hakları ve halkın temsili için sesini yükseltmiştir. Yıllarını Venezuela halkının özgürlüğü için çalışarak geçirmiştir.

'REJİM BAŞKAN ADAYLIĞINI ENGELLEDİ'

2024 seçimleri öncesinde Machado muhalefetin cumhurbaşkanı adayıydı, ancak rejim adaylığını engelledi. Bunun üzerine seçimlerde başka bir partinin temsilcisi olan Edmundo Gonzalez Urrutia'yı destekledi. Yüzbinlerce gönüllü, siyasi ayrımlar ötesinde harekete geçti. Şeffaf ve adil bir seçim için seçim gözlemcisi olarak eğitildiler. Taciz, tutuklama ve işkence riskine rağmen, ülke çapındaki vatandaşlar oy verme merkezlerini gözlemledi. Rejim oy pusulalarını imha edip sonuçlar hakkında yalan söylemeden önce, nihai sayımların belgelenmesini sağladılar. Seçim öncesinde ve sırasında muhalefetin kolektif çabaları yenilikçi ve cesur, barışçıl ve demokratikti. Muhalefet liderleri, ülkenin seçim bölgelerinden toplanan oy sayılarını kamuoyuna açıklayarak muhalefetin açık bir farkla kazandığını gösterdiğinde, muhalefet uluslararası destek aldı. Ancak rejim seçim sonucunu kabul etmeyi reddetti ve iktidara tutunmaya devam etti.

'MACHADO GİZLENEREK YAŞAMAK ZORUNDA KALDI'

Demokrasi, kalıcı barışın ön koşuludur. Ancak, demokrasinin gerilediği, giderek daha fazla otoriter rejimin normlara meydan okuduğu ve şiddete başvurduğu bir dünyada yaşıyoruz. Venezuela rejiminin iktidarı elinde tutma konusundaki katı tutumu ve halkı baskı altında tutması dünyada benzersiz bir durum değildir. Aynı eğilimleri küresel ölçekte de görüyoruz: iktidarı elinde tutanlar hukukun üstünlüğünü suistimal ediyor, özgür medya susturuluyor, eleştirenler hapse atılıyor ve toplumlar otoriter yönetim ve militarizasyona itiliyor. 2024 yılında, daha önce hiç olmadığı kadar çok seçim yapıldı, ancak özgür ve adil seçimlerin sayısı giderek azalıyor. Norveç Nobel Komitesi, uzun tarihi boyunca baskıya karşı duran, hapishane hücrelerinde, sokaklarda ve meydanlarda özgürlük umudunu taşıyan ve eylemleriyle barışçıl direnişin dünyayı değiştirebileceğini gösteren cesur kadın ve erkekleri onurlandırmıştır. Geçtiğimiz yıl, Machado gizlenerek yaşamak zorunda kaldı. Hayatına yönelik ciddi tehditlere rağmen ülkede kalmayı tercih etti ve bu kararı milyonlarca insana ilham verdi.

'ALFRED NOBEL'İN KRİTERLERİNİ KARŞILADI'