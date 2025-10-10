Trump NATO'dan atılması gereken ülkeyi açıkladı

Yayınlanma:
ABD Başkanı Trump, NATO üyelerinden GSYİH'lerinin yüzde 5'ini savunma harcamalarına ayırmalarını talep etti. İspanya, bu hedefe bağlı kalmayı reddeden tek ülke oldu. Trump İspanya’nın “belki de NATO’dan atılması gerektiğini” söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump perşembe günü, İspanya'nın savunma harcamalarını artırma taahhüdünü vermemesi nedeniyle NATO'nun İspanya'yı ittifaktan çıkarmayı düşünmesi gerektiğini söyledi.

20251009-3-71143544-117924307-poster.jpg
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve ABD Başkanı Donald Trump - Beyaz Saray

Trump, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile yaptığı görüşmede İspanya’nın NATO’dan atılmasına ilişkin Fin lidere, "Geride kalan bir ülke var: İspanya. Onları arayıp neden geride kaldıklarını öğrenmelisiniz. Bizim yaptığımız şeyler sayesinde iyi durumdalar. [İspanya’nın harcama taahhüdünü reddetmesi] Bunun için hiçbir mazeretleri yok, ama sorun değil. Açıkçası, belki de onları NATO'dan atmalısınız” dedi.

SADECE MADRİD REDDETMİŞTİ

NATO üyesi ülkeler haziran ayında yapılan bir zirvede, Trump'ın GSYİH'nın yüzde 5'ini savunma harcamalarına ayırma talebini kabul etti. Bu tutarın yüzde 3,5'i temel askeri harcamalara, yüzde 1,5'i ise daha geniş güvenlikle ilgili yatırımlara ayrılacak. İspanya, bu hedefi kabul etmeyi reddeden tek ülke oldu.

‘İSPANYA İLE KONUŞMALISINIZ’

Trump, büyük ölçüde Rusya'nın Ukrayna'yı tam ölçekli işgaline yanıt olarak askeri harcamalarını artıran Finlandiya'yı övdü. “Bu konuda harikaydınız. İspanya ise öyle değildi,” dedi Stubb'a toplantıda.

“Bunu yapmayan İspanya'ydı, bu yüzden bence sizler İspanya ile konuşmaya başlamalısınız.”

SANCHEZ ‘%2,1 YETERLİ’ DİYOR

İttifakın verilerine göre İspanya, 2023 yılında GSYİH'sının %1,2'sinden azını savunma harcamalarına ayıran NATO'nun en az harcama yapan ülkeleri arasında yer alıyor. Başbakan Pedro Sánchez, ülkesinin savunma taahhütlerini yerine getirmek için GSYİH'nın sadece %2,1'ini yatırması gerektiğini savunuyor.

‘%2 DEĞİL %5 ÖDEMELERİNİ İSTEDİM’

Trump, savunma talepleriyle ilgili olarak, “Onlardan [NATO müttefiklerinden] %2 değil, %5 ödemelerini istedim ve çoğu kişi bunun gerçekleşmeyeceğini düşündü, ancak neredeyse oybirliğiyle kabul edildi” dedi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

