Trump’ın göz diktiği Nobel Barış Ödülü bugün açıklanacak: Norveç tepkiden endişeli

Norveç Nobel Komitesi, bu yılki ödülün sahibini Türkiye saatiyle 12.00'de kamuoyuna duyuracak.

Ancak Trump'ın her iki tarafa yaptığı baskı anlaşmada önemli bir rol oynasa da, anlaşma büyük ihtimalle geç kaldığı için Nobel Komitesi tarafından dikkate alınmayacak.

Beş üyeli komite son toplantısını pazartesi günü yapmış ve seçimlerinin nedenini açıklayan bildiriye son şeklini verdi. Komite kararını genelde, son toplantıdan birkaç gün önce vermiş oluyor.

NORVEÇ ENDİŞELİ

Bu yılki Nobel Barış Ödülü'nün açıklanmasına saatler kala, Norveçli politikacılar, ödülün ABD Başkanı Donald Trump'a verilmediği takdirde ABD-Norveç ilişkilerinin maruz kalabileceği olası tepkilere karşı kendilerini hazırlıyorlar.

Trump’ın ödülü kazanma ihtimalinin düşük olması nedeniyle ülkede endişeler yükseldi.

Norveç Sosyalist Sol Partisi lideri ve dış politika sözcüsü Kirsti Bergstø, Oslo'nun “her şeye hazırlıklı olması” gerektiğini söyledi. Bergstø, Guardian gazetesine verdiği demeçte, “Donald Trump, ABD'yi aşırı bir yöne götürüyor, ifade özgürlüğüne saldırıyor, maskeli gizli polislerin güpegündüz insanları kaçırmasına izin veriyor ve kurumlara ve mahkemelere baskı uyguluyor. Başkan bu kadar değişken ve otoriterken, elbette her şeye hazırlıklı olmalıyız” dedi.

TRUMP’IN KAZANMA OLASILIĞI DÜŞÜK

Katar merkezli Al Jazeera’ya konuşan Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü direktörü Nina Graeger'e göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını sona erdirmek için son zamanlarda gösterdiği çabaya rağmen, bu yılki Nobel Barış Ödülü'nü kazanma olasılığı düşük.

Mülteci kampından Nobel Kimya Ödülü'ne uzanan öykü: Filistinli Yaghi

“Başkan Trump'ın bu yılki Barış Ödülü'nü kazanması beni şaşırtacaktır, çünkü ödülü kazanacak kadar barışa önemli bir katkı sağlamadı” dedi.

Graeger, Trump'ın “Gazze'deki savaşı sona erdirmek için gösterdiği çabalarından dolayı övgüyü hak ettiğini” belirtirken, “barış önerisinin uygulanıp uygulanmayacağını ve kalıcı barışa yol açıp açmayacağını söylemek için henüz çok erken” olduğunu da ekledi.

UZMANLAR TRUMP’IN ABARTTIĞINI SÖYLÜYOR

Trump, altı ya da yedi ayda altı ya da yedi savaşı çözdüğünü iddia ediyor, ancak uzmanlar bu rakamın abartılı olduğunu söylüyor.

İsrail Başbakanlığı: Trump'a Nobel Barış Ödülü verin

Bitirildiği iddia edilen savaşların yanı sıra, Trump’ın ikinci döneminin ilk dokuz ayında ABD, İran ve Yemen'i bombaladı, Somali'deki insansız hava aracı saldırılarını yoğunlaştırdı ve Trump'ın uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği Karayipler'deki gemilere saldırılar düzenledi.

Graeger, Nobel Komitesi'nin adayların barış çabalarının “toplamını” değerlendirme eğiliminde olduğunu söyledi.