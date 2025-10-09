İsrail Başbakanlığı: Trump'a Nobel Barış Ödülü verin

Yayınlanma:
Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının kabul edilmesinin ardından İsrail Başbakanlığı Nobel Barış Ödülü'nün ABD Başkanı Donald Trump'a verilmesini istedi.

İsrail ile Hamas yetkilileri arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın önerisiyle başlayan Gazze'de ateşkes planının ilk aşaması taraflar tarafından onaylandı.

"TRUMP'A NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ VERİN"

Planın ilk aşamasının kabul edilmesinin ardından İsrail Başbakanlığı, Nobel Barış Ödülü'nün Trump'a verilmesini istedi.

İsrail’de kritik toplantı başladı: Güvenlik kabinesi ateşkesi onaylayacak mı?İsrail’de kritik toplantı başladı: Güvenlik kabinesi ateşkesi onaylayacak mı?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Nobel Barış Ödülü isteğine ilişkin İsrail Başbakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlara yer verildi:

"Trump’a Nobel Barış Ödülü verin, o bunu hak ediyor."

Trump Mısır'da düzenlenen ateşkes görüşmelerine dair yaptığı açıklamada, "Anlaşmanın ilk aşamasının imzalandığını duyurmaktan gurur duyuyorum. Bugün Müslüman ve Arap dünyası, İsrail, çevredeki ülkeler ve ABD için büyük bir gün. Ne mutlu barış yapanlara!" demişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

