İsrail’de kritik toplantı başladı: Güvenlik kabinesi ateşkesi onaylayacak mı?

Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde, ev sahibinin yanı sıra Türkiye ve Katar arabuluculuğunda yapılan dolaylı müzakerelerin ardından varılan İsrail-Hamas ateşkes anlaşması bugün imzalandı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi beklenirken İsrail Gazze'de sivillere saldırdı. Güvenlik kabinesi onaylamadan anlaşmanın yürürlüğe girmeyeceğini söyledi. Hamas da İsrail askerlerinin yarından itibaren çekilmeye başlayacağını açıkladı.

Bu kapsamda İsrail hükümeti, anlaşmanın güvenlik kabinesi tarafından onaylanmasından 24 saat sonra yürürlüğe gireceğini duyurdu. Öte yandan bahsi geçen toplantının başladığı açıklandı. Anlaşma burada onaylandığı takdirde yarın aynı saatte ateşkesin ilk aşaması başlamış olacak.

Ateşkes resmen imzalanmıştı: İsrail Gazze'ye yine saldırdı

İsrail hükümet sözcüsü Shosh Bedrosian

ONAYLANMASI BEKLENİYOR

İsrail hükümeti sözcüsü Shosh Bedrosian gazetecilere yaptığı açıklamada, ateşkesin bugün yapılması planlanan İsrail güvenlik kabinesi toplantısında onaylanmasından sonra “24 saat içinde” yürürlüğe gireceğini ve planın bu toplantıda onaylanmasının beklendiğini söyledi.

72 SAATLİK SÜRE BAŞLAYACAK

Bedrosian daha sonraki süreci ise şöyle anlattı:

“Şimdi birinci aşama çok net: tüm rehinelerimiz, hayatta olanlar ve ölenler, 72 saat sonra serbest bırakılacak, bu da bizi pazartesi gününe getirecek. İsrail ordusu daha sonra, şu anda yaygın olarak dağıtılan haritalarda gösterildiği gibi sarı çizgiye yeniden konuşlanacak ve bu 24 saatlik sürenin ardından, tüm rehinelerimizin İsrail'e geri bırakılacağı 72 saatlik süre başlayacak."

Yerel saatle 17:00'de (TSİ aynı) güvenlik kabinesi toplantısı yapılacak, bir saat sonra da hükümet toplantısı yapılacak.

Gazze'deki görev gücüne Türkiye de katılıyor: İsrailli rehinelerin cesetleri aranacak

ŞERİDİN YÜZDE 53’Ü İSRAİL KONTROLÜNDE KALACAK

Bedrosian, “Kabine toplantısından sonraki 24 saat içinde Gazze'de ateşkes başlayacak” dedi.

İsrail'in çekilmesi beklenen ilk hat (Sarı çizgi)

Bundan sonra, yapılan bilgilendirmeye göre, İsrail ordusu bir hatta yeniden konuşlandırılacak ve bu da ordunun Gazze Şeridi'nin yaklaşık %53'ünü kontrol altında tutmasıyla sonuçlanacak.