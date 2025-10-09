Ateşkes resmen imzalanmıştı: İsrail Gazze'ye yine saldırdı

İsrail ve Hamas arasında yapılan Gazze için ateşkes anlaşması, müzakerelerin de yürütüldüğü Mısır’ın Şarm el Şeyh kentinde resmen imzalandı. İmzaların atılmasının ardından anlaşma bugün 12.00'den itibaren derhal yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Anlaşmanın imzalanmasının ardından ateşkes başladı. İsrail, ateşkesin imzalanmasının son dakikalarına kadar Gazze'yi bombalamayı sürdürdü. Daha sonra tartışmalı ateşkesin ardından İsrail Gazze'ye yine canlı yayında saldırdı.

GAZZE'DEN DUMANLAR YÜKSELİYOR

İsrail'in ateşkes anlaşmasının imzalanmasının ardından gerçekleştirdiği saldırıların ardından Gazze'de bazı bölgelerden dumanlar yükseldi.

Saldırıların ardından Filistinliler şehirden uzaklaşıyor.

Filistin basını İsrail'in son saldırılarını görüntüledi

İsrail'in saldırıları ve bölgeye etkisi canlı yayınlara yansıdı

İsrail ordusu Gazzelilerin bölgenin kuzeyine geçmesini tanklarla engelliyor.

İsrail tankları Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilenlerin evine dönmesini engellemek için yollara yerleştirildi

İSRAİLLİ YETKİLİ: HÜKÜMET ONAYIYLA BAŞLAYACAK

Ateşkes için imzaların atılmasının ardından İsrail basını tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden bir kaynağa dayandırılan habere göre güvenlik kabinesi anlaşmayı onaylamadan ateşkesin yürürlüğe girmeyeceği iddia edildi. İsrail Ordu Radyosu ise kabine onaylayana kadar saldırı yapılmayacağını ancak askerlerin de bölgeden henüz çekilmeyeceğini açıkladı. İsrail Güvenlik Kabinesi bugün TSİ 17.00'da toplanacak, ordu ise Gazze'ye saldırılarını devam ettiriyor. Hamas ise İsrail askerlerinin yarın çekileceğini açıkladı.

GAZZE ŞERİDİ'NİN BÜYÜK KISMININ KONTROLÜ HAMAS'A GEÇECEK

İsrailli Yedioth Ahronoth gazetesi imzaların atıldığını ve tartışmalı ateşkesin yürürlüğe girdiğini 12.03'te duyurdu. Ateşkese ilişkin detaylar şu ifadelerle açıklandı:

"Gazze ateşkes yürürlüğe girdi, bu kapsamda Hamas hafta sonu itibarıyla Gazze Şeridi'nin çoğunu kontrol altına alacak Gazze'den ilk çekilme, geçtiğimiz ay İsrail tarafından başlatılan operasyon kapsamında Gazze Şehri'nde görev yapan tümenlerin lojistik güçlerini kapsıyor. İsrail ordusu, Gazze'deki savaş dışı güçlerini azaltıyor ve gün boyunca ve hafta sonu boyunca savaş güçleri de kademeli olarak Gazze Şeridi'nden çekilecek. Önümüzdeki haftadan itibaren binlerce yedek asker terhis edilecek. Bu hafta sonu itibarıyla Hamas, Gazze'nin çoğu bölgesinin kontrolünü yeniden ele geçirecek."

İSRAİL KABİNESİ ONAY İÇİN TOPLANACAK

Öte yandan İsrail Güvenlik Kabinesi de TSİ 17.00’da Hamas ile imzalanan ateşkes anlaşmasını onaylamak için toplanacak. İsrail ordusu ateşkes imzalanana kadar saldırı yapılmayacağını ancak bölgeden çekilmeye de başlamayacağını söylüyor. Bu açıklamaya karşın Gazze'ye İsrail tarafından saldırılar düzenlendi.

İSRAİL SON ATEŞKESİ BOZMUŞTU

Daha önce yapılan anlaşmada İsrail ateşkesi tek taraflı bozarak soykırım saldırılarını devam ettirmiş ve ateşkesi bozduğu gece 400 Filistinliyi öldürmüştü.

SİSİ İMZALARI DUYURDU

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

" شهد العالم لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب ، من شرم الشيخ، ارض السلام ومهد الحوار والتقارب، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من المعاناة، وفقاً لخطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب، وبرعاية مصر وقطر والولايات المتحدة… — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) October 9, 2025

Sisi şu ifadeleri kullandı:

"Dünya, barış iradesinin savaş mantığına üstün geldiği tarihi bir ana tanık oluyor. Barış şehri, diyalog ve anlayışın beşiği Şarm el Şeyh'te, Başkan Trump'ın önerdiği barış planı doğrultusunda ve Mısır, Katar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesinde, iki yıllık acı ve ıstırap dolu bir dönemin ardından Gazze'de ateşkesin sağlanması ve savaşın sona erdirilmesi konusunda bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma sadece savaşın sonunu getirmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki halklar için adalet ve istikrarla tanımlanan bir gelecek için umut kapısını da açıyor."

NE OLMUŞTU

Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde, Hamas ve İsrail, Türkiye, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuna dolaylı görüşmelere başlamıştı. Görüşmelere başlanmasından kısa süre sonra ABD Başkanı Trump anlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşma 9 Ekim Perşembe günü resmen imzalandı. İsrail güvenlik kabinesi de anlaşmayı onaylamak için bugün 17.00'da toplanacak.