Ateşkes resmen imzalanmıştı: İsrail Gazze'ye yine saldırdı

Ateşkes resmen imzalanmıştı: İsrail Gazze'ye yine saldırdı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... İsrail ve Hamas arasında, Gazze’de devam eden soykırım sürecinde varılan ateşkes anlaşması imzaların atılmasıyla resmen yürürlüğe girdi. Ancak, İsrail ordusu bugün yapılacak güvenlik kabinesi toplantısında anlaşma başlayana kadar bölgeden çekilmeyeceğini ancak saldırı da yapılmayacağını açıklamasının ardından Gazze'ye saldırdı.

İsrail ve Hamas arasında yapılan Gazze için ateşkes anlaşması, müzakerelerin de yürütüldüğü Mısır’ın Şarm el Şeyh kentinde resmen imzalandı. İmzaların atılmasının ardından anlaşma bugün 12.00'den itibaren derhal yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Anlaşmanın imzalanmasının ardından ateşkes başladı. İsrail, ateşkesin imzalanmasının son dakikalarına kadar Gazze'yi bombalamayı sürdürdü. Daha sonra tartışmalı ateşkesin ardından İsrail Gazze'ye yine canlı yayında saldırdı.

GAZZE'DEN DUMANLAR YÜKSELİYOR

İsrail'in ateşkes anlaşmasının imzalanmasının ardından gerçekleştirdiği saldırıların ardından Gazze'de bazı bölgelerden dumanlar yükseldi.

Saldırıların ardından Filistinliler şehirden uzaklaşıyor.

quds-network.png
Filistin basını İsrail'in son saldırılarını görüntüledi

İsrail'in saldırıları ve bölgeye etkisi canlı yayınlara yansıdı

İsrail ordusu Gazzelilerin bölgenin kuzeyine geçmesini tanklarla engelliyor.

g2z0tygxuaaq-jv.jpeg
İsrail tankları Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilenlerin evine dönmesini engellemek için yollara yerleştirildi

İSRAİLLİ YETKİLİ: HÜKÜMET ONAYIYLA BAŞLAYACAK

Ateşkes için imzaların atılmasının ardından İsrail basını tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden bir kaynağa dayandırılan habere göre güvenlik kabinesi anlaşmayı onaylamadan ateşkesin yürürlüğe girmeyeceği iddia edildi. İsrail Ordu Radyosu ise kabine onaylayana kadar saldırı yapılmayacağını ancak askerlerin de bölgeden henüz çekilmeyeceğini açıkladı. İsrail Güvenlik Kabinesi bugün TSİ 17.00'da toplanacak, ordu ise Gazze'ye saldırılarını devam ettiriyor. Hamas ise İsrail askerlerinin yarın çekileceğini açıkladı.

GAZZE ŞERİDİ'NİN BÜYÜK KISMININ KONTROLÜ HAMAS'A GEÇECEK

İsrailli Yedioth Ahronoth gazetesi imzaların atıldığını ve tartışmalı ateşkesin yürürlüğe girdiğini 12.03'te duyurdu. Ateşkese ilişkin detaylar şu ifadelerle açıklandı:

"Gazze ateşkes yürürlüğe girdi, bu kapsamda Hamas hafta sonu itibarıyla Gazze Şeridi'nin çoğunu kontrol altına alacak

Gazze'den ilk çekilme, geçtiğimiz ay İsrail tarafından başlatılan operasyon kapsamında Gazze Şehri'nde görev yapan tümenlerin lojistik güçlerini kapsıyor.

İsrail ordusu, Gazze'deki savaş dışı güçlerini azaltıyor ve gün boyunca ve hafta sonu boyunca savaş güçleri de kademeli olarak Gazze Şeridi'nden çekilecek.

Önümüzdeki haftadan itibaren binlerce yedek asker terhis edilecek. Bu hafta sonu itibarıyla Hamas, Gazze'nin çoğu bölgesinin kontrolünü yeniden ele geçirecek."

İSRAİL KABİNESİ ONAY İÇİN TOPLANACAK

Öte yandan İsrail Güvenlik Kabinesi de TSİ 17.00’da Hamas ile imzalanan ateşkes anlaşmasını onaylamak için toplanacak. İsrail ordusu ateşkes imzalanana kadar saldırı yapılmayacağını ancak bölgeden çekilmeye de başlamayacağını söylüyor. Bu açıklamaya karşın Gazze'ye İsrail tarafından saldırılar düzenlendi.

İSRAİL SON ATEŞKESİ BOZMUŞTU

Daha önce yapılan anlaşmada İsrail ateşkesi tek taraflı bozarak soykırım saldırılarını devam ettirmiş ve ateşkesi bozduğu gece 400 Filistinliyi öldürmüştü.

SİSİ İMZALARI DUYURDU

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Sisi şu ifadeleri kullandı:

"Dünya, barış iradesinin savaş mantığına üstün geldiği tarihi bir ana tanık oluyor.

Barış şehri, diyalog ve anlayışın beşiği Şarm el Şeyh'te, Başkan Trump'ın önerdiği barış planı doğrultusunda ve Mısır, Katar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesinde, iki yıllık acı ve ıstırap dolu bir dönemin ardından Gazze'de ateşkesin sağlanması ve savaşın sona erdirilmesi konusunda bir anlaşma imzalandı.

Bu anlaşma sadece savaşın sonunu getirmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki halklar için adalet ve istikrarla tanımlanan bir gelecek için umut kapısını da açıyor."

NE OLMUŞTU

Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde, Hamas ve İsrail, Türkiye, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuna dolaylı görüşmelere başlamıştı. Görüşmelere başlanmasından kısa süre sonra ABD Başkanı Trump anlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşma 9 Ekim Perşembe günü resmen imzalandı. İsrail güvenlik kabinesi de anlaşmayı onaylamak için bugün 17.00'da toplanacak.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Dünya
İsrail'den Gazze'de ateşkes açıklaması
İsrail'den Gazze'de ateşkes açıklaması
Diplomatik ziyaret ortalığı karıştırdı: 15 eşini birden getirdi
Diplomatik ziyaret ortalığı karıştırdı: 15 eşini birden getirdi
Suriye’de ateşkes yine tutmadı: HTŞ ve SDG/YPG birbirine girdi
Suriye’de ateşkes yine tutmadı: HTŞ ve SDG/YPG birbirine girdi