Gazze'deki görev gücüne Türkiye de katılıyor: İsrailli rehinelerin cesetleri aranacak

Gazze'deki görev gücüne Türkiye de katılıyor: İsrailli rehinelerin cesetleri aranacak
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Türkiye’nin Gazze Şeridi'nde İsrailli rehinelerin cesetlerinin yerinin tespit edilmesine yardımcı olacak uluslararası görev gücüne katılacağı öğrenildi. Görev gücünde Türkiye'nin yanı sıra arabuluculardan Katar ile Mısır ve ABD, İsrail de olacak. Gelişmeyi dış basından kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da resmen açıkladı.

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth’un haberine göre, görev gücünde İsrail, ABD, Mısır, Katar ve Türkiye yer alacak. Türkiye, daha önce ulaşılamayan rehinelerin bulunduğu bölgelerle iletişim kurduğunu söylemişti.

Erdoğan ‘devreye girdik’ demişti: Sisi Gazze duyurusunda Türkiye’den bahsetmediErdoğan ‘devreye girdik’ demişti: Sisi Gazze duyurusunda Türkiye’den bahsetmedi

Öğrenilene göre bahsi geçen görev gücüne, İsrail-Hamas dolaylı müzakerelerine aracılık eden ülkelerin hepsi katılacak. Grup Türkiye, ABD, İsrail, Katar ve Mısırlı görevlilerden oluşacak.

İKİ FARKLI KAYNAK İDDİA ETTİ

Bahsi geçen görev gücü ve gerçekleştirmesi planlanan, Gazze'de ölen ancak cesedine henüz ulaşılamayan İsrailli rehinelerin bulunması görevi, İsrail basınının yanı sıra haber ajansı Reuters tarafından da haberleştirildi.

Ateşkes resmen imzalanmıştı: İsrail Gazze'ye yine saldırdıAteşkes resmen imzalanmıştı: İsrail Gazze'ye yine saldırdı

ERDOĞAN DA AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da iddiaların gündeme gelmesinden kısa br süre sonra Türkiye'nin ABD, İsrail ve diğer arabulucu ülkelerle birlikte Gazze için görev gücüne katılacağını açıkladı.

"Acil kapsamlı insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması, rehine ve mahkumların takası, İsrail'in saldırılarını derhal durdurması büyük önem arz ediyor. Gazze'nin tekrar ayağa kaldırılabilmesi için uluslararası toplumla birlikte yeniden imar faaliyetlerine destek olacağız. Biz anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin harfiyen uygulanmasını harfiyen takip edeceğiz. Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde, Türkiye olarak inşallah biz de yer alacağız. Amacımız soykırımın durması ve bölgeye huzurun bir an evvel gelmesidir. Gazzeli kardeşlerimiz dünyada huzuru, barışı, güvenliği en fazla hak eden millettir."

NE OLMUŞTU

Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde İsrail ve Hamas arasında, Türkiye, Mısır ve Katar arabuluculuğunda dolaylı ateşkes müzakereleri gerçekleştirilmişti. Ateşkes müzakerelerinin başarıyla sonuçlanmasının ardından 9 Ekim Perşembe günü anlaşma imzalandı. İsrail, imzaların atılmasının ardından Gazze'ye saldırdı "Güvenlik kabinesi onaylayana kadar ateşkesin yürürlükte olmayacağını" söyledi. Hamas ise İsrail ordusunun çekilmeye yarından itibaren başlayacağını açıkladı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Dünya
İsrail'den Gazze'de ateşkes açıklaması
İsrail'den Gazze'de ateşkes açıklaması
Diplomatik ziyaret ortalığı karıştırdı: 15 eşini birden getirdi
Diplomatik ziyaret ortalığı karıştırdı: 15 eşini birden getirdi
Suriye’de ateşkes yine tutmadı: HTŞ ve SDG/YPG birbirine girdi
Suriye’de ateşkes yine tutmadı: HTŞ ve SDG/YPG birbirine girdi