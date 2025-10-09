Erdoğan ‘devreye girdik’ demişti: Sisi Gazze duyurusunda Türkiye’den bahsetmedi
İsrail ve Hamas arasında Mısır’ın Şarm el Şeyh kentinde dolaylı müzakereler sonucu ateşkes anlaşmasına varıldı. Anlaşma, Mısır ve Katar’ın yanı sıra Türkiye’nin de arabuluculuğuyla gerçekleşti.
9 Ekim Perşembe günü saat 12.00 itibariyle Şarm el Şeyh’te imzalanan anlaşmanın ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, gelişmeyi duyurmak için sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden bir açıklama yaptı.
TÜRKİYE’DEN BAHSETMEDİ
Açıklamada anlaşmanın “barış şehri ve diyalogun beşiği” Şarm el Şeyh’te gerçekleştiğini söyleyen Sisi, buradaki görüşmelere katılan Türkiye’den bahsetmedi, anlaşmanın Mısır, Katar ve ABD himayesinde gerçekleştiğini kaydetti.
" شهد العالم لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب ، من شرم الشيخ، ارض السلام ومهد الحوار والتقارب، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من المعاناة، وفقاً لخطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب، وبرعاية مصر وقطر والولايات المتحدة…— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) October 9, 2025
‘MISIR, KATAR VE ABD HİMAYESİNDE’
"Dünya, barış iradesinin savaş mantığına üstün geldiği tarihi bir ana tanık oluyor.
Barış şehri, diyalog ve anlayışın beşiği Şarm el Şeyh'te, Başkan Trump'ın önerdiği barış planı doğrultusunda ve Mısır, Katar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesinde, iki yıllık acı ve ıstırap dolu bir dönemin ardından Gazze'de ateşkesin sağlanması ve savaşın sona erdirilmesi konusunda bir anlaşma imzalandı.
Bu anlaşma sadece savaşın sonunu getirmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki halklar için adalet ve istikrarla tanımlanan bir gelecek için umut kapısını da açıyor."