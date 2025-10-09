Erdoğan ‘devreye girdik’ demişti: Sisi Gazze duyurusunda Türkiye’den bahsetmedi

İsrail ve Hamas arasında Mısır’ın Şarm el Şeyh kentinde dolaylı müzakereler sonucu ateşkes anlaşmasına varıldı. Anlaşma, Mısır ve Katar’ın yanı sıra Türkiye’nin de arabuluculuğuyla gerçekleşti.

Ateşkes resmen imzalanmıştı: İsrail Gazze'ye yine saldırdı

9 Ekim Perşembe günü saat 12.00 itibariyle Şarm el Şeyh’te imzalanan anlaşmanın ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, gelişmeyi duyurmak için sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden bir açıklama yaptı.

Açıklamada anlaşmanın “barış şehri ve diyalogun beşiği” Şarm el Şeyh’te gerçekleştiğini söyleyen Sisi, buradaki görüşmelere katılan Türkiye’den bahsetmedi, anlaşmanın Mısır, Katar ve ABD himayesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Gazze'deki ateşkesin ardından Erdoğan'dan ilk açıklama

"Dünya, barış iradesinin savaş mantığına üstün geldiği tarihi bir ana tanık oluyor.

Barış şehri, diyalog ve anlayışın beşiği Şarm el Şeyh'te, Başkan Trump'ın önerdiği barış planı doğrultusunda ve Mısır, Katar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesinde, iki yıllık acı ve ıstırap dolu bir dönemin ardından Gazze'de ateşkesin sağlanması ve savaşın sona erdirilmesi konusunda bir anlaşma imzalandı.

Bu anlaşma sadece savaşın sonunu getirmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki halklar için adalet ve istikrarla tanımlanan bir gelecek için umut kapısını da açıyor."