Erdoğan ‘devreye girdik’ demişti: Sisi Gazze duyurusunda Türkiye’den bahsetmedi

Erdoğan ‘devreye girdik’ demişti: Sisi Gazze duyurusunda Türkiye’den bahsetmedi
Yayınlanma:
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Hamas ve İsrail arasına anlaşmaya varılan ateşkeste imzaların atılmasının ardından bir açıklama yaptı. Mısır’da yapılan ateşkesin tarihi bir an olduğunu söyleyen Sisi müzakerelerin Mısır, Katar ve ABD himayesinde olduğunu söyledi. Türkiye’den bahsetmedi.

İsrail ve Hamas arasında Mısır’ın Şarm el Şeyh kentinde dolaylı müzakereler sonucu ateşkes anlaşmasına varıldı. Anlaşma, Mısır ve Katar’ın yanı sıra Türkiye’nin de arabuluculuğuyla gerçekleşti.

Ateşkes resmen imzalanmıştı: İsrail Gazze'ye yine saldırdıAteşkes resmen imzalanmıştı: İsrail Gazze'ye yine saldırdı

9 Ekim Perşembe günü saat 12.00 itibariyle Şarm el Şeyh’te imzalanan anlaşmanın ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, gelişmeyi duyurmak için sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden bir açıklama yaptı.

TÜRKİYE’DEN BAHSETMEDİ

Açıklamada anlaşmanın “barış şehri ve diyalogun beşiği” Şarm el Şeyh’te gerçekleştiğini söyleyen Sisi, buradaki görüşmelere katılan Türkiye’den bahsetmedi, anlaşmanın Mısır, Katar ve ABD himayesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Gazze'deki ateşkesin ardından Erdoğan'dan ilk açıklamaGazze'deki ateşkesin ardından Erdoğan'dan ilk açıklama

‘MISIR, KATAR VE ABD HİMAYESİNDE’

"Dünya, barış iradesinin savaş mantığına üstün geldiği tarihi bir ana tanık oluyor.

Barış şehri, diyalog ve anlayışın beşiği Şarm el Şeyh'te, Başkan Trump'ın önerdiği barış planı doğrultusunda ve Mısır, Katar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesinde, iki yıllık acı ve ıstırap dolu bir dönemin ardından Gazze'de ateşkesin sağlanması ve savaşın sona erdirilmesi konusunda bir anlaşma imzalandı.

Bu anlaşma sadece savaşın sonunu getirmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki halklar için adalet ve istikrarla tanımlanan bir gelecek için umut kapısını da açıyor."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Dünya
İsrail'den Gazze'de ateşkes açıklaması
İsrail'den Gazze'de ateşkes açıklaması
Diplomatik ziyaret ortalığı karıştırdı: 15 eşini birden getirdi
Diplomatik ziyaret ortalığı karıştırdı: 15 eşini birden getirdi
Suriye’de ateşkes yine tutmadı: HTŞ ve SDG/YPG birbirine girdi
Suriye’de ateşkes yine tutmadı: HTŞ ve SDG/YPG birbirine girdi