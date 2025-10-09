Gazze'deki ateşkesin ardından Erdoğan'dan ilk açıklama

Gazze'deki ateşkesin ardından Erdoğan'dan ilk açıklama
Son dakika... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gazze için Hamas ve İsrail arasında ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından yaptığı açıklamada Türkiye'nin anlaşmanın uygulanmasının takipçisi olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı, arabuluculuk faaliyetleri yürüten Katar ve Mısır'ın yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Mısır ve Katar arabuluculuğunda, Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde Hamas ve İsrail arasında yapılan dolaylı müzakerelerin ardından imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ve diğer arabulucu ülkelere teşekkür eden Erdoğan, Türkiye'nin 1967 sınırları kapsamında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

TRUMP'A TEŞEKKÜR ETTİ

Erdoğan, sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şarm El Şeyh’de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum.

İsrail hükûmetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta olmak üzere, anlaşmaya varılmasında önemli destekleri olan kardeş ülkeler Katar ve Mısır’a hassaten teşekkür ediyorum.

Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz.

1967 SINIRLARINDA FİLİSTİN DEVLETİ VURGUSU

Aynı şekilde Filistin’de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bu vesileyle, 2 yıldır tarifsiz acılar çeken, gayriinsani koşullar altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren; evladını, anasını, babasını, akrabasını, arkadaşını kaybeden, yaşadıkları tüm trajedilere rağmen izzetli duruşlarından taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimi en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum.

Rabb’im Filistinli kardeşlerimizin yâr ve yardımcısı olsun; Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan kısa süre sonra Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Gazze’de ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşılıyor, bu ateşkesin iki yıldır devam eden soykırımı sona erdirmesini temenni ediyoruz."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

