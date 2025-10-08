‘Dostum’ Trump: Muhalif belediye başkanı hapse atılmalı

ABD Başkanı Donald Trump, göçmen karşıtı politikalarına karşı eylemlerin arttığı muhaliflerin yönetimde olduğu Demokrat partili Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson’ın hapse atılması gerektiğini söyledi.

Trump ayrıca, yine Demokrat Partili, Chicago şehrinin bulunduğu Illinois eyaletinin valisi JB Pritzker’ın da hapse atılması için çağrı yaptı.

'VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI HAPİSTE OLMALI'

Kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Trump, “Chicago Belediye Başkanı ICE Memurlarını koruyamadığı için hapiste olmalı! Aynı şekilde Vali Pritzker’de!” ifadelerini kullandı.

‘ICE MEMURLARINI KORUYAMADILAR’

ABD Başkanı savunduğu bu mahkûmiyetlerin gerekçesi olarak muhalif siyasetçilerin “ABD Göçmen ve Gümrük Muhafaza (ICE) memurlarını korumakta başarısız olmalarını” gösterdi. Öte yandan ICE karşıtı protestolar büyürken ABD Başkanı Chicago şehrini “savaş bölgesi” ilan etti.

NE OLMUŞTU

Ülkede ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen karşıtı politikalarına yönelik birçok eyalette ayaklanmalar başladı. Bu süreçte özellikle ICE, memurlarının hukuki olarak tartışmalı yöntemlerle göçmenleri gözaltına alıp sınır dışı etmesi de gerilimi arttırdı. Ülke çapında birçok ICE ofisinin önünde eylemler yapıldı.

Eylemlerde polis ve eylemciler arbedeler yaşadı. Trump, eylemlere karşı, muhalif şehirlere ABD Ordusu’na bağlı Ulusal Muhafızları konuşlandırdı. Trump’ın hapsedilmesi için çağrı yaptığı Chicago şehri ve Illinois eyaleti yöneticileri de bu hamlenin son hedefi olmuştu.

SON HEDEF CHICAGO OLDU

Trump’ın bu konuşlandırmalarına karşı farklı eyalet ve şehirlerin açtığı davalar ise sürüyor. Bu kapsamda, Oregon eyaletinde Beyaz Saray’ın Ulusal Muhafız hamlesi yargıç tarafından engellenirken, ordu unsurlarının bugün görülmeye başlandığı Chicago’da mahkeme başsavcının engelleme kararını bozarak Ulusal Muhafızların şehre girişinin önünü açtı.