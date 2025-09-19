New York Belediyesi’ne operasyon: Muhalif başkan adayı gözaltında

New York Belediyesi’ne operasyon: Muhalif başkan adayı gözaltında
ABD’nin New York şehrinde perşembe günü Başkan Donald Trump yönetiminin göçmen karşıtı politikalarına karşı yapılan eylemler kapsamında birçok seçilmiş yetkili gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Demokrat partili New York Şehri Denetçisi ve belediye başkan adayı Brad Lander da bulunuyor.

Protestolar Trump’ın hukuksuz baskılarını yürüten kurumun bulunduğu Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ofisinin bulunduğu Federal Plaza’da yapıldı. Sadece burada gözaltına alınan 26 kişinin arasında New York Şehri Denetçisi ve belediye başkan adayı Brad Lander’da vardı

71 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, perşembe günü düzenlenen protesto sırasında Lander, iki New York eyalet senatörü ve dokuz New York Eyalet Meclisi üyesi dahil olmak üzere toplam 71 kişinin gözaltına alındığını doğruladı.

New York Şehri Denetçisi Brad Lander ve diğer yerel politikacılar, 18 Eylül 2025 tarihinde ABD'nin New York Şehri Manhattan'daki ABD göçmenlik mahkemesindeki gözaltı hücrelerinin koşullarını incelemek için erişim sağlamaya çalıştıkları için gözaltına alındı.

YETKİLİLER SEÇİLMİŞLERİ SUÇLADI

Lander, sosyal medyada, kendisi ve diğer seçilmiş yetkililerin, “ICE'nin fiili gözaltı tesisindeki koşulları denetlemek” için, gözaltındaki göçmenlerin tutulduğu, gözaltı tesisi olarak kullanılan tesisin 10. katına erişim talep ettiklerini yazdı.

Yetkililer, “Brad Lander, provokatörler ve medya ile birlikte 26 Federal Plaza'ya habersiz geldi ve kolluk kuvvetlerini engellemeye ve olay çıkarmaya başladı. Bina içinde, tutuklular ‘serbest bırakılana kadar’ 'ayrılmayacağını' bağırdı” şeklinde açıklama yaptı.

Federal Plaza'daki tesis, Trump yönetiminin göçmenlere yönelik sert önlemleri nedeniyle son aylarda çok sayıda protestoya sahne oldu.

BAŞKAN ADAYINA SUÇLAMA YÖNELTİLMEDİ

New York City denetçisi ve belediye başkan adayı Brad Lander, göçmenlik mahkemesinde gözaltına alındıktan sonra suçlanmadı.

Lander, Haziran ayında bir protesto sırasında bir kolluk görevlisine saldırmakla suçlanarak gözaltına alınmıştı. Lander bu iddiayı reddetti ve olayın ardından suçlanmadığını söyledi.

Bu hafta başında, bir federal yargıç Trump yönetimine, binanın içindeki gözaltı tesisinde tutulan göçmenlerin koşullarını iyileştirmesini emretti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

