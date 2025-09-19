Trump görevden almak için mahkeme mahkeme geziyor: Erdoğan olsa bir imzasına bakardı

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Ağustos'ta Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıklamış, sosyal medya hesabından Cook'a yazdığı mektubu paylaşarak "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız" demişti.

Donald Trump'ın Lisa Cook'u görevden alma girişimi alt mahkemenin kararı ile engellendi. Beyaz Saray ise geçtiğimiz günlerde Trump'ı engelleyen mahkeme kararına itiraz edeceğini açıklamış, bu açıklama Fed için büyük sonuçları olacak bir hukuki mücadeleyi yeniden kızıştırmıştı.

Trump o açıklamanın ardından yeniden harekete geçti

TRUMP GÖREVDEN ALMAK İÇİN MAHKEME MAHKEME GEZİYOR

Trump yönetimi, Fed Guvernörü Lisa Cook'un görevden alınması için dün Yüksek Mahkeme'ye acil başvuruda bulundu. Trump, Yüksek Mahkeme'den, Cook'u görevden almasını engelleyen alt mahkeme kararını durdurmasını talep etti.

Başvuru dosyasını hazırlayan Başsavcı John Sauer, alt mahkemenin verdiği kararı Başkan’ın görevden alma yetkisine yönelik bir başka uygunsuz yargısal müdahale örneğini içerdiğini dosyaya ekledi. Başvuru dosyasında alt mahkeme kanalı ile Başkan'ın Fed Yönetim Kurulu üyelerini "haklı neden" ile görevden alma yetkisine müdahale edilmesinin söz konusu olduğunu belirtildi.

ERDOĞAN OLSA BİR İMZASINA BAKARDI

Öngörülemeyen hareketleri ve kararları ile tüm dünyayı etkisi altına alan Trump'ın görevden alma kararını uygulamak için verdiği müdahale Merkez Bankası atama kararlarını akıllara getirdi. Hızlı atama ve görevden alma kararlarına imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi uzmanlarının "Merkez Bankası'nın karar alma yetkisini olumsuz etkilediği" yönündeki eleştirilere rağmen çok sayıda isim ve kadro değişikliğine gitmişti.

Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı süresince Erdoğan'ın mevcut Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan önce çalıştığı 8 başkan şu şekilde: