Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü!

Kaza, Kahta-Adıyaman karayolu Habipler Köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 02 DG 353 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 02 ACU 651 plakalı otomobille şiddetli bir şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya döndü.

OTOMOBİLDE KURTULAN OLMADI

İhbarın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve çok sayıda ambulans yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan diğer 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Otobüste bulunan yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

YOL YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

Kaza sonrası Kahta-Adıyaman karayolu, güvenlik önlemleri ve enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların yoldan çekilmesi ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik akışı jandarma kontrolünde normale döndü. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.