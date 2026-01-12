Mersin’de traktör uçuruma devrildi: 2 ölü

Mersin’de traktör uçuruma devrildi: 2 ölü
Yayınlanma:
Mersin'in Anamur ilçesinde bir traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Malaklar Mahallesi Orman Deposu mevkiinde acı bir trafik kazası yaşandı. Adem Bulut idaresindeki traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yolundan çıkarak bir uçuruma yuvarlandı.

TRAKTÖR UÇURUMA YUVARLANDI

Kaza anında traktörde sürücü Adem Bulut ile yolcu İsmet Duman bulunuyordu. Aracın kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlanmasının ardından çevredekiler 112 Acil’e ihbarda bulundu.

Kullandığı traktörün altında kaldı: Yaşamını yitirdiKullandığı traktörün altında kaldı: Yaşamını yitirdi

Çiftçiler traktörlerini jandarma dronundan saklıyorÇiftçiler traktörlerini jandarma dronundan saklıyor

OLAY YERİNDE YAŞAMLARINI YİTİRDİLER

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, traktördeki her iki kişinin de olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yetkililer kazanın nedeni hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

