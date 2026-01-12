Bakanlık Teknofest'e milyonlar yağdıracak!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ve kardeşi Haluk Bayraktar’ın vakfı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi Bakanlığı’nın üstlendiği TEKNOFEST için kamunun kasası seferber edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakanlığın, yönetim kurulu başkanlığını Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar’ın üstlendiği TEKNOFEST’in 2016 yarışmalarında vereceği desteğe dikkat çekti.

SANAYİ BAKANLIĞI’NDAN TEKNOFEST’E MİLYONLAR YAĞACAK

Paylaşımında TEKNOFEST 2026 Teknoloji Yarışmaları için başvuruların başladığını ifade ederek "Bu yıl 100 milyon lirayı aşan malzeme desteği ve 75 milyon lirayı aşan ödüllerle gençlerimizin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın TEKNOFEST için milyonlarca lira harcayacağını ifade eden Kacır, açıklamasının devamında TEKNOFEST yarışmalarına başvuru için son tarihin 20 Şubat olduğunu ifade etti.