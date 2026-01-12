Bakanlık Teknofest'e milyonlar yağdıracak!

Bakanlık Teknofest'e milyonlar yağdıracak!
Yayınlanma:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl düzenlenecek TEKNOFEST yarışmaları için bakanlığın milyonlarca lira harcayacağını duyurdu. Kacır, yönetim kurulu başkanlığını Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın üstlendiği TEKNOFEST yarışmalarında 100 milyon lirayı aşan malzeme desteği ile 75 milyon lirayı aşan ödüller verileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ve kardeşi Haluk Bayraktar’ın vakfı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi Bakanlığı’nın üstlendiği TEKNOFEST için kamunun kasası seferber edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakanlığın, yönetim kurulu başkanlığını Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar’ın üstlendiği TEKNOFEST’in 2016 yarışmalarında vereceği desteğe dikkat çekti.

teknofest.jpg

SANAYİ BAKANLIĞI’NDAN TEKNOFEST’E MİLYONLAR YAĞACAK

Paylaşımında TEKNOFEST 2026 Teknoloji Yarışmaları için başvuruların başladığını ifade ederek "Bu yıl 100 milyon lirayı aşan malzeme desteği ve 75 milyon lirayı aşan ödüllerle gençlerimizin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Veri sızıntısı ile suçlanan şirket 34 gün önce Teknofest'te ödül almış! Hem de veri güvenliği başarısındanVeri sızıntısı ile suçlanan şirket 34 gün önce Teknofest'te ödül almış! Hem de veri güvenliği başarısından

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın TEKNOFEST için milyonlarca lira harcayacağını ifade eden Kacır, açıklamasının devamında TEKNOFEST yarışmalarına başvuru için son tarihin 20 Şubat olduğunu ifade etti.

Kaynak:AA

Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
Türkiye
Bu kez adres Bursa: Kurt darlandı diye paylaşım yaptı sonra da eşini vurdu!
Bu kez adres Bursa: Kurt darlandı diye paylaşım yaptı sonra da eşini vurdu!
Ambulans ile otomobil çarpıştı: Hasta dahil 8 kişi yaralı!
Ambulans ile otomobil çarpıştı: Hasta dahil 8 kişi yaralı!
Kabak satan yaşlı kadına zabıtanın müdahalesi tepki çekti: Arkalarından bakakaldı
Kabak satan yaşlı kadına zabıtanın müdahalesi tepki çekti: Arkalarından bakakaldı