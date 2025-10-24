Veri sızıntısı ile suçlanan şirket 34 gün önce Teknofest'te ödül almış! Hem de veri güvenliği başarısından

İstanbul bugün güne iki soruşturma ile gözünü güne açtı.

CASUSLUK SORUŞTURMASI

İlk soruşturma casusluk iddiası üzerine. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, gözaltına alındı ve Tele1'e sabah saatlerinde baskın düzenlendi.

Casusluk soruşturmasında İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın Hüseyin Gün isimli bir kişi ile irtibatta olduğu iddia edildi.

İddiaya göre seçim bölgelerine ilişkin analiz yaparak seçmen profili çıkarıldığı ve strateji belirledikleri, bu çalışmayı gerçekleştirirken seçmenlere ait bilgilerin yabancı istihbarat servisleri ile paylaşıldığı öne sürüldü.

"İmamoğlu’na casus diyecek adamın alnını bütün Trabzon karışlar"

VERİ SORUŞTURMASI

İkinci soruşturma veri soruşturması oldu. İstanbul Senin uygulaması üzerinden 4,7 milyon kişinin kişisel verileri ile konum bilgileri iki farklı ülkeye sızdırıldığı öne sürüldü.

İlk soruşturmadan ayrı olan bu soruşturmada 15 kişi gözaltına alındı. Bu soruşturmada İBB Hanem isimli İstanbul Senin'e bağlı uygulamada 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırıldığı ileri sürüldü.

Soruşturma İstanbul Senin uygulamasını yapan Kobil Teknoloji'nin yöneticileri ve çalışanları gözaltına alındı. Gözaltındaki bazı isimler de şöyle:

"Kobil Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun, Kobil Mycity Platform Teknoloji AŞ'de yazılım geliştirme uzmanı Abdullah Uygun, Kobil Teknoloji AŞ'de yazılım müdürü Ayhan Güvenli, Adem Ok, Iraz Bayrak, İdris Yıldırım, Mehmet Çağlar Kuru, Emrah Yüksel, Hüsnücan Şen, Elif Yıldız Kızılca, Esra Huri Bulduk, Nuri Cem Ceylan, Şehide Zehra Keleş Yüksel"

VERİ GÜVENLİĞİ BULUŞLARI NEDENİYLE ÖDÜL ALDILAR

Operasyon düzenlene Kobil Teknoloji'nin de Teknofest ödüllü bir şirket ortaya çıktı.

Teknofest 2025 bünyesinde bu sene 17-25 Eylül'de Türkpatent ISIF 25 Uluslararası Buluş Fuarı düzenlendi. Kobil Teknoloji, çalışmaları nedeniyle Bronz madalyaya layık görüldü.

Üstelik veri sızıntısı ile suçlanan şirketin 'veri güvenliği başarısı' nedeniyle ödül aldığı öğrenildi.

Kobil, "Bir Dijital Doğrulama Sistemi" projesi ile Türk Patent'ten buluş onayı aldı.

Türk Patent'in buluş arama panelinden Kobil'in buluşu ile ilgili açıklama

Proje, kişilerin verilerini korumak amacıyla kullanılan bir güvenlik sistemi. Kimlik bilgilerini doğrulayarak kişilerin veri güvenliğini sağlayan bir hizmet. Kobil, bu buluşu ile ödül aldı.