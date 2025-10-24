"İmamoğlu’na casus diyecek adamın alnını bütün Trabzon karışlar"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün mutlak butlan davasının reddedilmesi ve Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'Casusluk' soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, davanın en başından beri konusuz olduğunu belirterek, "Otokratların tarafında olanlar kaybetti" dedi.

Özel, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yeni soruşturma nedeniyle İBB'ye kayyum atanma ihtimali var mı sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Çıkarmaz. Açıkçası şunu söyleyeyim. Bu kayyım tartışmasını köpürtmeye çalışanlar var tabii, oradan ne ümit ediyorlarsa. Zaten Ekrem İmamoğlu bir terör suçlamasıyla tutuksuz olarak yargılanıyor. Bırakın yargılanmayı, daha doğrusu iddianame bekliyor. Soruşturma terörden açıldığı anda, kayyım atama imkanı her zaman var tabii biliyorsunuz. Ve oradan bir kayyım atama niyeti, bu milletin vicdanından öyle bir geri döndü ki ona cesaret edemediler zaten. Yapacaksa her zaman kayyım atayabilir ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi’nin kongresini yok sayma girişimi ortadan kalkınca, borsa yüzde 5 yukarı fırladı, görmüyor musun? Bir de İstanbul Büyükşehir gibi dünyanın en bilinen metropolüne, 1 milyon farkla kaybettiğiniz şehre böyle bahane bulup kayyım atamaya kalktığınızda Türkiye’ye ne yaptığınızın farkında mısınız siz? O yüzden buna kimse ne ekonomik olarak ne siyasetten hiç bir şekilde cesaret edemezler, edemediler, edemeyecekler. Bu millet onlara bunu yaptırmaz. Saraçhane’deki o milyonluk gece fotoğrafları niye var? Hadi bir kişi, iki kişi, 10 kişi, 10 bin kişi getirirsin. Ama vapurları bağlamışlar, köprüleri kaldırmışlar, metroları kapatmışlar, gecenin bir yarısında 1 milyon 150 bin kişi Saraçhane’nin etrafında. Drone’un çekemediği mesafeden, drone menzil dışına çıktı arkadaşlar hepiniz oradaydınız. O yüzden kolay değil öyle o işler"

"BU FİLMLERİ ÇOK GÖRDÜK"

Özel, yapılan soruşturmanın halihazırdaki soruşturmaların 'halkı ikna edememek' nedeniyle başlatıldığını belirtip şunları ifade etti:

"Ama büyük bir utanmazlıkla karşı karşıyayız. O da şu: Ekrem İmamoğlu’nu terörle ilişkilendirdiler. Millet ‘Olmaz öyle şey’ dedi. ‘Yolsuzluk’ dediler, bütün anketlerde, bütün kamuoyu araştırmalarında iddiaları siyasi bulanların oranı yüzde 60’ın altına düşmüyor arkadaşlar. Yüzde 20’si ‘Yolsuzluk var’ diyor, yüzde 20’si - 25’i… Bu kadar kara propagandaya rağmen. Geri kalan yüzde 15’i de ‘Kararsızım’ diyor. Niyetini söylemeye belki de insanlar çekiniyor. Toplumun yüzde 60’ının - yüzde 65’inin siyasi bulduğu bir soruşturmayla, ‘yolsuzluk, hırsızlık’ dediler ispat edemediler. Şimdi utanmadan ‘casusluk’ diyorlar. Biz bu filmleri çok gördük"

FETÖ'nün de Ergenekon kumpaslarında bu taktiği uyguladığını hatırlatan Özel şunları ifade etti:

"Bu FETÖ hiçbir şey beceremediğinde döner casusluk davaları açardı. Ne oldu İzmir askeri casusluk davası? Ne oldu İstanbul askeri casusluk davası? ‘Casus’ dedikleri kahraman Türk askerlerinin hepsi beraat etti. Peki, Kavala yargılandı. ‘Türk milleti adına’ dediler, hep birlikte ayağa kalktık salonda, Silivri’de. Her ne kadar bunlar iddia edildiyse de, ki FETÖ’cülerin hazırladığı iddianamelerdi başta. Sonra onu kopyalamışlardı. Gezi davasından herkes beraat etti gözümüzün önünde. Herkes sevindi, tahliyeler oldu. Bir kişiyi bırakmadılar ne yaptılar arkadaşlar Kavala’yı? Erdoğan’ın aklında beraat edemediği için, yargıda beraat etsen Türk milleti adına verilen kararı olmuyor. Sayın Kavala’yı casusluktan o gün tutukladılar. O günden beri hâlâ içeride. Dikkatimizden kaçmasın, Sayın Kavala casusluktan beraat etti. Ama o gün casusluktan tutuklayıp, sonra başka dava açıp, o davadan mahkum ettiler. Bunlar hiçbir şey yapamadıklarında en kolayı ne? ‘Casusluk iddiasını at, onun üzerinden bir algı yarat. Sonra arkasını toparlarsın.’ Kime casus dediniz de siyaseten ispat ettiniz? Hepsi beraat etti. Ama ayıptır ya. Yazıktır günahtır. İnsanlara atmadık leke kalmadı, bir de ‘casusluk’ diyor."

"HAKAN FİDAN DÖNEMİN ÇALINDI"

Özgür Özel, yıllardan beri devam eden veri sızıntısını hatırlattı. Özel, casusluk soruşturmasında İmamoğlu'na yönelik verileri sızdırma suçlaması yapıldığını fakat halihazırda vatandaşın tüm e-devlet bilgilerinin internette hackerler tarafından ele geçirildiğini hatırlattı.

Özgür Özel Hakan Fidan ve İbrahim Kalın'ın neden kavgalı olduğunu açıkladı!

Özel, bu veri sızıntısı nedeniyle de MİT Başkanı İbrahim Kalın ile önceki MİT Başkanı Hakan Fidan'ın arasının bozuk olduğunu ifade etti.

Özel, kamuoyunda yankı bulmasına rağmen veri sızıntısı hakkında Hakan Fidan'ın harekete geçmediğini Kalın'ın da göreve gelir gelmez bu konunun üzerine gittiğini ifade etti. Özel şunları dile getirdi:

“Neden casusluk diyormuş arkadaşlar? İstanbul’un verileri varmış da bunlar paylaşılmış. Yurtdışına yollanmış falan. Arkadaşlar lütfen açsın 23. Ankara Ağır Ceza, 28. Ankara Ağır Ceza, 33. Ankara Ağır Ceza ve 27. Ankara İdare Mahkemesi’ndeki davalara bir bakın. Bilhassa 28’incisinin tarafı MİT’tir. Hakan Fidan zamanında MİT’in, eş zamanlı olarak Sağlık Bakanlığı’nın, Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, İçişleri Bakanlığı’nın vatandaşlık hizmetlerinin, yani herkesin nüfus bilgileri, bunun yanında SGK‘nın bütün bilgileri çalınmıştır. Hakan Fidan döneminde çalınmıştır. Hakan Fidan bunun üstüne gitmeye korkmuştur üstüne kalacağını bildiği için. İbrahim Kalın gelince yaptığı ilk iş, bu konuda gerekli hassasiyeti göstermektir. Araları da o yüzden bozuktur zaten. Hakan Fidan bu ülkenin bütün değerli bilgilerini çaldırdı. Söylediğim mahkemelerdeki dosyalara bakarsanız, bu bilgilerin tamamının, örneğin böyle isim isim veriyor neyse, kimseye yol göstermeyelim. Halen daha erişimde olan bazı yerlerde bu bilgiler satılıyor arkadaşlar. Hepimizin bilgisi. Sayın Erdoğan Erdoğan’ın TC numarası bile konu olmadı mı arkadaşlar? Sayın Erdoğan’ın TC numarasına kadar çaldırdılar. Hepimizin TC’sini çaldırdılar. Hepimizin sağlık bilgilerini, sosyal güvenlik bilgilerini… Gelir idaresinin bilgileri çalındı. Hepimizin vergi bilgileri, gelir bilgileri yabancı hacker’ların elinde. Davaları görülüyor bunların. Neymiş? İstanbul’dan bilgi toplamış da bilmem ne yapmış. Bir de başında şey diyor. ‘2019 seçimleri öncesi.’ 2019 öncesi İstanbul’u siz yönetiyordunuz. Kampanyada İstanbul’la ilgili seçmen analizi yapıldıysa bundan en çok AK Parti övünüyor arkadaşlar. ‘Mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev seçmeni tanıyoruz, analiz ediyoruz, bilgileri var, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz.’ Buna yabancılar ‘canvassing’ diyor, kapı kapı çalışmaya ve AK Parti bununla övünüyor. Bütün partiler bunu yapabildiği ölçüde başarılı oluyor. 2019 sonrası İstanbul Senin projesi ile bilgi toplanmış da. Bilmiyorum ama seyirden bakıyorum, yabancı bir server, ıvır zıvır böyle bir casusluk meselesine bulaştırabilmek için 50 tane takla atmışlar"

"İMAMOĞLU'NA CASUS DİYECEK ADAMIN"

Özel, İmamoğlu'na 'casusluk' suçlamasının inandırıcı olmadığını belirterek şöyle konuştu: