Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları

İnternet trafiğinin küresel devi Google, elindeki devasa tekel gücüyle kimin hangi haberi okuyacağını, kimin neyi göreceğini, neyi görmeyeceğini, hatta neye gülüp neye öfkeleneceğini dolayısıyla siyasette kimi destekleyip kimden uzak duracağını bile belirliyor.

Böylesi bir güç dünya tarihinde kimseye, hiçbir şirkete nasip olmadı.

Günümüzde teknoloji devlerinin hepsi aynı güce sahip. Mesela Mark Zuckerberg ya da Elon Musk… Bu devlerin ortak yönü otokrat liderleri sevmeleri, onlarla aralarını iyi tutmaları. Sadece bu bile internet evrenindeki genel eğilimin neye ve kime göre belirlendiğinin göstergesi sayılabilir.

Halk TV’yi uzun süredir sansür kıskacında tutan, haberlerini görünmez kılan Google bu 'evreni düzenleme işini' ‘algoritma’ ile yapıyor.

Google kriterleri diye açıkladığı özellikleri taşımadığını öne sürdüğü internet sitelerini sıralamada geriye atıyor, 'Keşfet' ve 'Haberler' gibi vitrinlere çıkarmıyor. Dolayısıyla, Google’ın kararttığı bir site okuruyla buluşamıyor, haberleri görünmez oluyor, trafiği, reklam geliri dibe vuruyor.

Halk TV’nin yaşadığı tam da bu. Ama bizim itirazımız şuna: Haberleri Google kriterlerini karşılamadığı gerekçesi ve iddiasıyla Halk TV’ye uygulanan karartma, her gün vitrine alınan, tüm trafiğin yönlendirildiği birkaç siteye neden uygulanmıyor?

Mesela kısa haber girmek bir karartma gerekçesiyse, sadece 2-3 cümleden oluşan haber yapan siteler hem de o haberleriyle nasıl sürekli öne çıkarılıyor?

Tık tuzağı mesela. Halk TV okuruna bu tuzağı kurmamak için maksimum özen gösteren bir platform, ama haberleri sürekli öne çıkarılan sitelere baktığınızda göreceksiniz ki neredeyse tüm haberleri tık tuzağı içeriyor.

Bir de kopya içerik konusu var ki evlere şenlik… Halk TV’nin özel, özgün içerikleri alt sıralara atılırken, bizim haberimizi birebir kopyalayan siteler, o haberle vitrine çıkarılıyor…

İnanması çok zor biliyorum ama aylardır yaşadığımız tam da bu…

Şöyle örnek vereyim, haberi İsmail Saymaz yazıyor, Bahadır Özgür yazıyor mesela. O haber farklı siteler tarafından alınıyor, kimi kaynak göstererek, kimi göstermeden bizim haberimizi yayınlıyor. Ve o haber Google vitrinlerinde en öne çekiliyor.

Köşe yazılarını bile alıp olduğu gibi yayınladıkları oluyor. (Son örnek Gürel Yurttaş'ın yazısı, çok okunan bir sitede kaynak bile gösterilmeden yayınlandı ve o çalıntı içerikle Keşfet'e düştü, yüzbinlerce okundu)

Bir örnek daha vereyim. Bursa merkezli bir yerel site var, bizim spor servisinin yazdığı haberleri kopyalamak üzerine kurulu tüm sistemleri. Bizde bir haber yayına giriyor, 5 dakika sonra bu sitede. Ve bilin bakalım arama sıralamasında hangi site daha önde görünüyor? Bildiniz, bizim içeriklerimizi kopyalayan, emek hırsızı site bizden önde görünüyor.

Bu normal mi? Bunda kötü niyet, başka bir hesap aramayalım mı yani? Bu işte bir bit yeniği var demeyelim mi? İsyan etmeyelim mi?

Üstelik bu tespitlerimizi kanıtlarıyla, ekran görüntüleriyle defalarca Google'a ilettik, "Bakalım, inceleyelim, size döneriz" gibi yanıtların ötesine geçemedik.

TEK HEDEF BİZ DEĞİLİZ

Bu ağır sansürün tek hedefi biz de değiliz. Gazete Duvar bu sansür yüzünden yayın hayatını noktaladı biliyorsunuz. Daha önce de 8 internet sitesi ortak bir açıklamayla sansüre itiraz etmiş, dikkat çekmişti. O açıklamayı da buraya ekliyorum:

8 haber platformundan ortak açıklama: Google’ın yıkıcı ambargosunu protesto ediyoruz

Peki biz ne istiyoruz, Halk TV okurlarına çağrımız ne?

Google sansürünü aşmanın bir yolu var, o da Halk TV’ye doğrudan erişmek.

Mesela haber okumak istediğinizde doğrudan halktv.com.tr’ye girebilirsiniz, emin olun aradığınız haber bizde vardır:)

Ya da arama motorunda haberi ararken Halk TV de yazabilirsiniz.

Bir de telefonunuza Halk TV uygulamasını indirip bildirimleri açabilirsiniz.

Tüm bunlar bize uygulanan sansürü aşmamızı sağlar.

Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var

Bu çağrıyı iki gün önce yaptık, o dakikadan beri esirgemediğiniz ilginiz, desteğinizle umudumuzu artırdınız, mücadele gücümüze güç kattınız. Eksik olmayın.

Bu karartmadan işte ancak bu destekle çıkabiliriz.