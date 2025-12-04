FaceTime'a erişim engeli getirildi

Rus hükümeti Apple'ın video ve sesli arama servisi FaceTime hakkında yeni bir karar verdi.

FACETİME'A ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Rusya'da ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın video ve sesli arama servisi FaceTime'a "güvenlik tehditleri" gerekçe gösterilerek erişime engeli getirildi.

Rus basını, medya düzenleme kurumu Roskomnadzor'un kararı doğruladığını yazdı.

Uygulama üzerinden suç işlendiği öne sürülen açıklamada, “FaceTime, ülkede terör faaliyetleri organize etmek ve yürütmek, failleri işe almak ve vatandaşlarımıza karşı dolandırıcılık ve diğer suçları işlemek için kullanılmaktadır.” denildi.

TELEGRAM VE WHATSAPP DA ENGELLENMİŞTİ

FaceTime'a yönelik alınan karar, ağustos ayında Telegram ve WhatsApp uygulamalarının engellenmesinin ardından gelen son kısıtlama oldu.

Son aylarda, Rus kullanıcılar sesli ve görüntülü iletişim için alternatif arayışına girmişti.