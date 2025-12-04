FaceTime'a erişim engeli getirildi

FaceTime'a erişim engeli getirildi
Yayınlanma:
Güvenlik tehditleri gerekçe gösterilerek, Rusya'da FaceTime'a erişim engeli getirildi. Geçtiğimiz ağustos ayında Telegram ve WhatsApp da engellenmişti.

Rus hükümeti Apple'ın video ve sesli arama servisi FaceTime hakkında yeni bir karar verdi.

FACETİME'A ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Rusya'da ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın video ve sesli arama servisi FaceTime'a "güvenlik tehditleri" gerekçe gösterilerek erişime engeli getirildi.

facetimea-erisim-engeli-getirildi-telegram-ve-whatsapp-da-engellenmisti-2.jpg

Rus basını, medya düzenleme kurumu Roskomnadzor'un kararı doğruladığını yazdı.

facetimea-erisim-engeli-getirildi-telegram-ve-whatsapp-da-engellenmisti-3.jpg

Uygulama üzerinden suç işlendiği öne sürülen açıklamada, “FaceTime, ülkede terör faaliyetleri organize etmek ve yürütmek, failleri işe almak ve vatandaşlarımıza karşı dolandırıcılık ve diğer suçları işlemek için kullanılmaktadır.” denildi.

TELEGRAM VE WHATSAPP DA ENGELLENMİŞTİ

FaceTime'a yönelik alınan karar, ağustos ayında Telegram ve WhatsApp uygulamalarının engellenmesinin ardından gelen son kısıtlama oldu.

facetimea-erisim-engeli-getirildi-telegram-ve-whatsapp-da-engellenmisti-4.jpg

Son aylarda, Rus kullanıcılar sesli ve görüntülü iletişim için alternatif arayışına girmişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Göreve iade edilen komutandan tarihe geçecek savunma! Teğmenlere sahip çıktı
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
Dünya
Kedi Remi'ye ev hapsi cezası verildi!
Kedi Remi'ye ev hapsi cezası verildi!
Hitler'in jest ve mimiklerini birebir taklit etti! Alman ırkçılığı hortladı
Hitler'in jest ve mimiklerini birebir taklit etti! Alman ırkçılığı hortladı