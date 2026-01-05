AB'nin ortak 'Venezuela' açıklamasına Macaristan imza atmadı

Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelerin, ABD’nin Venezuela konusunda yaptığı ortak açıklamaya Macaristan’ın katılmadığı bildirildi.

AB üyesi 27 ülkeden 26’sının imzasını taşıyan metinde, Venezuela’ya yönelik olası bir askeri müdahaleye ilişkin olarak taraflara sağduyu çağrısı yapıldı. Açıklamada, ülkedeki krizin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği vurgulanırken, her durumda uluslararası hukuk kurallarına ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’na bağlı kalınmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin bu süreçte “özel sorumluluk” taşıdığının altı çizildi.

AB: MADURO DEMOKRATİK OLARAK SEÇİLMİŞ BİR CUMHURBAŞKANININ MEŞRUİYETİNE SAHİP DEĞİL

Metinde, “AB, Nicolas Maduro'nun demokratik olarak seçilmiş bir cumhurbaşkanının meşruiyetine sahip olmadığını defalarca belirtmiş ve ülkenin egemenliğine saygı duyarak, Venezuelalıların öncülüğünde barışçıl bir demokrasiye geçişi savunmuştur. Venezuela halkının geleceğini belirleme hakkına saygı duyulmalıdır” açıklamasında bulunuldu.

Açıklamada, Venezuela halkının iradesine saygı gösterilmesinin mevcut krizin aşılmasında tek çıkış yolu olduğu vurgulandı. Bu hassas süreçte tüm tarafların insan hakları ile uluslararası insancıl hukuka eksiksiz biçimde uyması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada “Bu kritik dönemde, tüm aktörlerin insan haklarına ve uluslararası insancıl hukuka tam olarak saygı göstermesi şarttır. Venezuela'da tutuklu bulunan tüm siyasi mahkumlar koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır” ifadelerine yer verildi.