Trump'tan flaş Venezuela açıklaması: Gerekirse zor yoldan hallederiz

Yayınlanma:
ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüşme konusunda "kapıyı açık bıraktığını" belirterek, "İşleri kolay yoldan halledebilirsek bu harika olur. Eğer zor yoldan halletmemiz gerekiyorsa, o da sorun değil" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü tatili için Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Venezuela konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Maduro yönetimini suçlamakla birlikte görüşme olasılığını da gündeme getirdi.

Başkan yardımcısı ABD'nin amacını açıkladı: Venezuela'yı 51'inci eyalet yapmak istiyorlarBaşkan yardımcısı ABD'nin amacını açıkladı: Venezuela'yı 51'inci eyalet yapmak istiyorlar

'GÖRÜŞME KAPISI AÇIK'

Bir gazetecinin, Maduro'yu terör örgütü lideri olarak nitelendirmesine rağmen neden onunla görüşmek istediği sorusuna Trump, "Eğer bazı hayatları kurtarabilirsek; işleri kolay yoldan halledebilirsek bu harika olur. Eğer zor yoldan halletmemiz gerekiyorsa o da sorun değil" yanıtını verdi.

ABD Venezuela’ya girmeye hazırlanıyor: Maduro resmen terör örgütü lideri ilan edildi!ABD Venezuela’ya girmeye hazırlanıyor: Maduro resmen terör örgütü lideri ilan edildi!

ASKERİ GERİLİM TEHDİDİ SÜRÜYOR

Öte yandan ABD'nin "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle bölgeye gönderdiği USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve saldırı grubunun Latin Amerika'ya ulaştığı belirtildi. Buna karşılık Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiği ve her türlü saldırıya hazır olduğunu açıkladığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

