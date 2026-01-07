Trump: Ben olmasaydım Rusya Ukrayna'nın tamamını almıştı

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesiyle birlikte NATO'nun daha da güçlendiğini belirterek, "Ben olmasaydım Rusya Ukrayna'nın tamamına sahip olurdu" dedi.

Bazı NATO üyelerinin kendisine destek vermemesine rağmen, ABD olarak onların yanında olacaklarını vurgulayan Trump, "ABD olmadan Rusya ve Çin'in NATO'dan hiç korkusu yok" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Venezuela planı: 'Rötarlı' demokrasi

"BEN OLMASAYDIM RUSYA ŞU AN TÜM UKRAYNA’YA SAHİP OLURDU"

"Tüm o büyük NATO hayranları şunu hatırlasın; BEN GELENE KADAR GSYİH’lerinin %2’sindeydiler ve çoğu faturalarını ödemiyordu. ABD, aptalca bir şekilde onların masraflarını karşılıyordu!" diyen Trump, "Ben, saygılı bir şekilde, onları %5 seviyesine çıkardım VE ödemelerini anında yapıyorlar. Herkes bunun yapılamayacağını söylüyordu ama yapıldı; çünkü her şeyden öte, onların hepsi benim dostum. Benim müdahalem olmasaydı, Rusya şu an TÜM UKRAYNA’ya sahip olurdu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump

"8 SAVAŞI BİTİRDİM AMA NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ VERMEDİLER"

8 savaşı kendisinin bitirdiğini ifade veren Nobel Barış Ödülü'nü alamamasına da şu tepkiyi gösterdi:

Ayrıca şunu da hatırlayın, 8 savaşı tek başıma bitirdim ve bir NATO üyesi olan Norveç, aptalca bir şekilde bana Nobel Barış Ödülü’nü vermemeyi seçti. Ama bunun bir önemi yok! Önemli olan milyonlarca hayatı kurtarmış olmamdır.

Trump'tan dünyaya gözdağı: Kral benim dünyanın en korkutucu ordusu bizde

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: