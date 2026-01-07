Trump: Ben olmasaydım Rusya Ukrayna'nın tamamını almıştı
ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesiyle birlikte NATO'nun daha da güçlendiğini belirterek, "Ben olmasaydım Rusya Ukrayna'nın tamamına sahip olurdu" dedi.
Bazı NATO üyelerinin kendisine destek vermemesine rağmen, ABD olarak onların yanında olacaklarını vurgulayan Trump, "ABD olmadan Rusya ve Çin'in NATO'dan hiç korkusu yok" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Venezuela planı: 'Rötarlı' demokrasi
"BEN OLMASAYDIM RUSYA ŞU AN TÜM UKRAYNA’YA SAHİP OLURDU"
"Tüm o büyük NATO hayranları şunu hatırlasın; BEN GELENE KADAR GSYİH’lerinin %2’sindeydiler ve çoğu faturalarını ödemiyordu. ABD, aptalca bir şekilde onların masraflarını karşılıyordu!" diyen Trump, "Ben, saygılı bir şekilde, onları %5 seviyesine çıkardım VE ödemelerini anında yapıyorlar. Herkes bunun yapılamayacağını söylüyordu ama yapıldı; çünkü her şeyden öte, onların hepsi benim dostum. Benim müdahalem olmasaydı, Rusya şu an TÜM UKRAYNA’ya sahip olurdu" dedi.
"8 SAVAŞI BİTİRDİM AMA NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ VERMEDİLER"
8 savaşı kendisinin bitirdiğini ifade veren Nobel Barış Ödülü'nü alamamasına da şu tepkiyi gösterdi:
- Ayrıca şunu da hatırlayın, 8 savaşı tek başıma bitirdim ve bir NATO üyesi olan Norveç, aptalca bir şekilde bana Nobel Barış Ödülü’nü vermemeyi seçti. Ama bunun bir önemi yok! Önemli olan milyonlarca hayatı kurtarmış olmamdır.
Trump'tan dünyaya gözdağı: Kral benim dünyanın en korkutucu ordusu bizde
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
- "Tüm o büyük NATO hayranları şunu hatırlasın; BEN GELENE KADAR GSYİH’lerinin %2’sindeydiler ve çoğu faturalarını ödemiyordu. ABD, aptalca bir şekilde onların masraflarını karşılıyordu! Ben, saygılı bir şekilde, onları %5 seviyesine çıkardım VE ödemelerini anında yapıyorlar. Herkes bunun yapılamayacağını söylüyordu ama yapıldı; çünkü her şeyden öte, onların hepsi benim dostum. Benim müdahalem olmasaydı, Rusya şu an TÜM UKRAYNA’ya sahip olurdu.
- Ayrıca şunu da hatırlayın, 8 SAVAŞI tek başıma BİTİRDİM ve bir NATO üyesi olan Norveç, aptalca bir şekilde bana Nobel Barış Ödülü’nü vermemeyi seçti. Ama bunun bir önemi yok! Önemli olan milyonlarca hayatı kurtarmış olmamdır.
- Rusya ve Çin, Birleşik Devletler olmadan NATO’dan hiç korkmuyor ve NATO’nun bize gerçekten ihtiyacımız olduğunda yanımızda olacağından şüphe duyuyorum. İlk dönemimde ordumuzu yeniden inşa ettiğim ve buna devam ettiğim için herkes çok şanslı. Onlar bizim yanımızda olmasa bile biz her zaman NATO’nun yanında olacağız. Çin ve Rusya’nın korktuğu ve saygı duyduğu tek ulus, DJT tarafından yeniden inşa edilen ABD’dir. Amerika’yı yeniden harika yapın!!! başkan DJT""