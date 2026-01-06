Trump'tan dünyaya gözdağı: Kral benim dünyanın en korkutucu ordusu bizde

ABD Başkanı Donald Trump, verdiği emirle Venezuela Lideri Nicolas Maduro'nun evinden eşi ile birlikte gözaltına alınıp New York'ta yargılanmaya başlamasına ilişkin konuştu.

"ABD bir şeyi daha başardı" diyen Trump, New York'ta yargılanmaya başlanan Maduro'yu 'vahşi bir adam' olarak tanımladı.

BBC'den çalışanlarına 'Maduro' talimatı: 'Kaçırıldı demeyin'

"MADURO VAHŞİ BİR ADAM"

Venezuela Devlet Başkanı'nın esir alındığı operasyonun son derece başarılı olduğunu belirten Trump Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Çok karmaşık bir işti, 152 uçak vardı, yerdeki asker sayısından çok bahsediliyordu, gerçekten de yerde çok sayıda askerimiz vardı. İnanılmazdı. Düşünün, kimse ölmedi, diğer tarafta ise çok sayıda insan öldü" dedi.

"Maalesef bunu söylerken, askerlerin, çoğunlukla Kübalı askerlerin öldüğünü kastediyorum" diyen Trump, "Bizim geleceğimizi biliyorlardı. Onlar korunuyordu, bizimkiler korunmuyordu. Bizimkiler helikopterlerden atlıyordu" şeklinde konuştu.

"ONA DESTEK VERMEK İÇİN PARA ALIYORLAR"

Maduro için "İnsanlara işkence yaptı" ifadelerini kullanan ABD Başkanı, ona destek verenlerin solcular tarafından tutulduğunu öne sürdü. "Şuanda radikal solcular insanlara para veriyor" diyen Trump, "Parayla alınmış insanların kim olduğunu anlıyorsunuz. Çok kaliteli printerlerdan basılmış 'Maduro'ya özgürlük' pankartlarıyla sokağa çıkıyorlar. Bizim de bu kadar iyi pankart yapanlara ihtiyacımız var. Kim yapıyorsa bunu işe almak istiyorum. Şuanda bu pankartları yapan kişileri bulmak ve Cumhuriyetçi partiye almak istiyorum" dedi.

"BEN KRALIM"

ABD'nin dünyanın en korkutucu ordusuna sahip olduğunu vurgulayan Trump, silah üretimini hızlandıracaklarını belirtti. "Bizle kimse başa çıkamaz. Kimsede bizimki gibi silahlar yok. Tek sorun hızlı üretim yapamıyoruz. 4-5 yıl bekliyorduk. Artık daha hızlı olacağız" diyen Trump, "Ben kralım. Kimse benim kadar Boeing uçağı satmadı. Tüm satışlara bakın. Kimse benim kadar satamadı. F-35'lerin yapımı da çok uzun sürüyor. Hindistan 68 Apache helikopteri sipariş etti" şeklinde konuştu.