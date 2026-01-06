BBC'den çalışanlarına 'Maduro' talimatı: 'Kaçırıldı demeyin'

BBC'den çalışanlarına 'Maduro' talimatı: 'Kaçırıldı demeyin'
Yayınlanma:
ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya bir operasyon düzenledi. Kaçırılarak ABD'ye götürülen Maduro, New York’ta mahkemeye çıkarıldı. Öte yandan, BBC’nin çalışanlarına Maduro için “kaçırıldı” ifadesini kullanmamaları yönünde talimat verdiği iddiası gündeme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla gerçekleştirilen bir operasyonda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi, ülkelerindeki ikametgahlarından kaçırılarak ABD’ye götürüldü.

Maduro ve eşi, New York’ta federal mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddeden Maduro’nun davası, 17 Mart’a ertelendi.

BBC'DEN 'MADURO' TALİMATI

Maduro'ya yönelik yapılan operasyonların ardından İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin, çalışanlarına Maduro hakkında “kaçırıldı” ifadesini kullanmamaları yönünde talimat verdiği iddia edildi.

bbc.jpgGazeteci Owen Jones, BBC’nin sabah editör toplantısında paylaşılan iç raporda bu yönergenin yer aldığını duyurdu. Raporda, “kaçırıldı (kidnapped)” kelimesi kullanılmaması, “yakalandı (captured)” ifadesinin ABD operasyonu çerçevesinde, “ele geçirildi (seized)” ifadesinin ise gerektiğinde haber dilinde kullanılabileceği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

