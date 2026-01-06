BBC'den çalışanlarına 'Maduro' talimatı: 'Kaçırıldı demeyin'

ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla gerçekleştirilen bir operasyonda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi, ülkelerindeki ikametgahlarından kaçırılarak ABD’ye götürüldü.

Maduro ve eşi, New York’ta federal mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddeden Maduro’nun davası, 17 Mart’a ertelendi.

Maduro'ya yönelik yapılan operasyonların ardından İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin, çalışanlarına Maduro hakkında “kaçırıldı” ifadesini kullanmamaları yönünde talimat verdiği iddia edildi.

Gazeteci Owen Jones, BBC’nin sabah editör toplantısında paylaşılan iç raporda bu yönergenin yer aldığını duyurdu. Raporda, “kaçırıldı (kidnapped)” kelimesi kullanılmaması, “yakalandı (captured)” ifadesinin ABD operasyonu çerçevesinde, “ele geçirildi (seized)” ifadesinin ise gerektiğinde haber dilinde kullanılabileceği ifade edildi.