Esir alınan Maduro'nun ifadesi ortaya çıktı

Başkent Karakas'ta gece yarısı ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores Maduro New York'ta hakim karşısına çıktı.

Uyuşturucu-terörizm komplosu, kokain ithalatı komplosu ile makineli tüfek ve tahrip edici cihaz bulundurma gibi suçlamalar yöneltilen Maduro ile hakim arasında yaşananlar ortaya çıktı.

Maduro ifadesinde suçsuz olduğunu belirtti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İşte duruşmada Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile hakim arasında yaşanan diyalog...

Maduro: Ben Venezuela Devlet Başkanı'yım. Kendimi savaş esiri sayıyorum. Karakas'taki evimde yakalandım.

Hakim: İddianame verildi mi sana?

Maduro: İlk kez elimde. Kendim okumayı tercih ediyorum.

Hakim: Şuan söylediğin her şey senin aleyhine kullanılabilir. Avukatınızı da görüyorum. Eğer paranız avukat tutmaya paranız yetmezse devlet size ücretsiz avukat sağlayacak. Bu haklarınızı biliyor musunuz?

Maduro: Bu haklarımı şu ana kadar bilmiyordum.

Hakim: Suçlamaları kabul ediyor musunuz?

Maduro: Ben masumum. Ben iyi bir adamım. Ben Cumhurbaşkanıyım.

Maduro'nu avukatı: Bütün suçlamaları reddediyoruz.

Hakim: İddianameyi okudunuz mu?

Maduro: Gördüm ama okumadım. Ben masumum. Bu iddianamede bahsedilen hiçbir şeyden suçlu değilim.

Hakim: Kefaret istiyor musunuz?

Kefaret istiyor musunuz? Maduro'nun avukatı Barry J. Pollack: Sayın Maduro şuan kefaret istemiyor. Maduro şuan aktif oalrak devlet başkanıdır. ABD ordusu tarafından ele geçirilmesinde soru işaretleri var. Hızlı dava yasasını kullanmayacağız. Şu an Maduro ile ilgili bazı tıbbi meseleler var. Uygun tedaviyi görmesi için formu dolduracağım. Eşi Cilia Flores Maduro yakalanması sırasında yaralanmıştır. Kaburgaları zarar görmüştür.

Maduro'ya bir de finansal abluka: Malvarlıkları donduruldu

MADURO'NUN EŞİ SUÇSUZ OLDUĞUNU BELİRTTİ