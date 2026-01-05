Maduro New York’ta Hakim Karşısına Çıktı: Ben bir savaş esiriyim

Halktv.com.tr - Serra Karaçam - Halk TV Washington temsilcisi

Maduro çifti, itham edildikleri uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer ciddi federal suçlamaları reddetti.

Maduro, suçlamaları reddederek suçsuz olduğunu ve hâlâ Venezuela’nın meşru başkanı olduğunu belirtti. Eşi Cilia Flores de benzer şekilde suçlamaları reddetti.

TEMİNATLA SERBEST BIRAKILMAYI İSTEMEDİ

Maduro’nun avukatı Barry Pollack, şu anda teminatla serbest bırakılmayı talep etmediğini, ancak ileride talep edebileceğini söyledi.

"BEN BİR SAVAŞ ESİRİYİM"

Bir sonraki duruşma 17 Mart’ta görülecek. Mahkeme salonundan çıkarken Maduro, İspanyolca olarak “Ben bir savaş esiriyim” ifadesini kullandı.

Maduro ve eşi, Manhattan’daki Daniel Patrick Moynihan federal mahkemesinde Hakim Alvin K. Hellerstein karşısına çıktı.

İddianamede, Maduro ve yakın çevresini uzun yıllara dayanan narko-terörizm ve kokain kaçakçılığı komplosuna liderlik etmekle suçlanıyor.

MADURO'NUN OĞLU DA DOSYAYA DAHİL EDİLDİ

Maduro ve yakınlarının ABD’ye tonlarca kokain sokmak için örgütlü suç gruplarıyla işbirliği yaptığı, devlet kurumlarını bu illegal trafik için kullandığı öne sürülüyor. Maduro’nun oğlu Nicolás Maduro Guerra ve diğer bazı üst düzey yetkililer de dava dosyasına dahil edildi.

İDDİANAMEDE "PRENS" OLARAK BAHSEDİLİYOR

Öte yandan Maduro’nun oğlu Nicolás Maduro Guerra bugün Venezuela Ulusal Meclisi’nde görüntülendi. Genç Maduro 2021’den bu yana milletvekili. ABD’de açıklanan iddianamede, ebeveynleriyle birlikte hakkında suçlama yöneltilen Maduro Guerra, iddianamede “Nicolasito” ve “Prens” olarak anılıyor.

Maduro, duruşmaya turuncu cezaevi kıyafetinin üstüne kısa kollu lacivert bir tişört giymiş ve çeviri için kulaklıklar takmış şekilde katıldı.

Hakim Hellerstein, görevinin adil bir duruşmayı ve gerektiğinde adil bir yargılamayı sağlamak olduğunu söyleyerek “Bu benim görevim ve niyetim de bu,” ifadelerini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı iddianame, narko-terörizmin yanı sıra kokain ithalatı, ağır silah bulundurma ve yıkıcı cihazlar taşıma komplosu gibi bir dizi federal suçlama içeriyor.

Barry Pollack, Maduro’nun egemen bir devlet başkanı olarak rolüyle ilgili talepler sunabileceğini belirterek, “askeri olarak kaçırılmasının yasallığıyla ilgili sorular” bulunduğunu ekledi.

Pollack, Maduro’nun dikkat gerektiren sağlık sorunları olduğunu, Flores’in avukatı da Maduro’nun eşinin ciddi yaralanmalarının olduğunu belirtti.

Maduro’nun avukatı Barry Pollack, daha önce Wikileaks kurucusu William Assange’ın da ajanlık davasında savunmasını üstlenmişti.

Maduro’nun avukatları, liderin egemen bir devlet başkanı olarak bağışıklığı bulunduğunu savunmayı planlasa da, ABD hükümeti, Maduro’yu Venezuela’nın meşru devlet başkanı olarak tanımadığını ve bu nedenle dokunulmazlık iddiasının geçerli olmadığını belirtmekte.

Manhattan’daki Güney mahkemesi, bir sanık fiziken ABD gözetimine alındığında, devlet başkanı dokunulmazlığını tanımıyor.

Söz konusu duruşma, uluslararası hukuk, egemenlik ve U.S.–Latin Amerika ilişkileri açısından da büyük yankı uyandırdı. Latin Amerika ve Birleşmiş Milletler’den bazı ülkeler ve yetkililer, operasyonu ve mahkeme sürecini uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirerek eleştirilerde bulunmakta.

Bu arada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD’nin Venezuela’daki baskını ile ilgili acil bir toplantı düzenledi.

Venezuela’nın büyükelçisi ile ABD büyükelçisi Mike Waltz da toplantıya katıldı.

Walt ortada işgal olmadığını savundu.

Konseyin üye ülkeleri ve Venezuela’ya ek olarak, toplantıda Kolombiya, Arjantin, Brezilya ve İran da söz almak istedi.