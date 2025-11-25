ABD Venezuela’ya girmeye hazırlanıyor: Maduro resmen terör örgütü lideri ilan edildi!

Yayınlanma:
ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela Başkanı’nın da dahil olduğunu öne sürüdüğü Güneşler Karteli’ni resmen terör örgütü ilan etti. Pentagon’a göre söz konusu tanımlama ABD’nin Venezuela’ya yönelik yeni askeri operasyonlarının yolunu açıyor.

Gözler Karayipler'deki büyük çaplı ABD askeri konuşlandırmasının sonraki adımlarındayken, gerginlik yüksek seviyede seyrediyor.

Dünya çapında konuşlanmış ABD deniz kuvvetlerinin %20'sini oluşturan ve F-35 savaş uçakları ile yaklaşık 15.000 askerden oluşan filo, son günlerde Trinidad ve Tobago yakınlarında askeri tatbikatlara katıldı.

YENİ ASKERİ OPERASYON YAKIN

Dört üst düzey ABD'li yetkili, Reuters'a ayrı ayrı, askeri operasyonun ikinci aşamasının başlamasının yakın olduğunu söylerken, uluslararası havayolları, askeri gerginliğin tırmanma riski nedeniyle bölgeyi kaçınmak için ABD havacılık kurumunun Cuma günü yayınladığı tavsiye üzerine Venezuela üzerinde uçuşlarını askıya aldı.

Venezuela ABD ile savaşa mı hazırlanıyor? 200 bin asker seferber edildiVenezuela ABD ile savaşa mı hazırlanıyor? 200 bin asker seferber edildi

MADURO'YA KARTEL LİDERİ SUÇLAMASI

Şubat ayında Venezuela'daki Tren de Aragua grubunu ve Meksika'daki Sinaloa Karteli'ni, terör örgütleri listesine ekleyen ABD Dışişleri Bakanlığı, pazartesi gününden itibaren Güneşler Karteli'ni de bu listeye ekleyeceğini duyurmuştu.

ABD, Maduro'yu Güneşler Karteli'nin lideri olarak nitelendiriyor. Ağustos ayında, Maduro'nun yakalanması için verilen ödülü 50 milyon dolara çıkardı.

Başkan yardımcısı ABD'nin amacını açıkladı: Venezuela'yı 51'inci eyalet yapmak istiyorlarBaşkan yardımcısı ABD'nin amacını açıkladı: Venezuela'yı 51'inci eyalet yapmak istiyorlar

TRUMP YÖNETİMİ SALDIRI İÇİN YASAL YOL ARIYOR

16 Kasım'da duyurulan ve 24 Kasım'da yürürlüğe giren Güneşler Karteli'nin terör örgütü olarak tanımlanması, tek başına askeri güç kullanımına izin vermiyor olsa da ABD yönetimi bunu Venezuela topraklarına olası saldırılar için yasal bir yol olarak yorumladığını açıkça belirtti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

