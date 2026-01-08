Trump ABD’yi 66 uluslararası kuruluştan çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, bir dizi uluslararası kuruluştan ülkesinin geri çekilmesini resmileştirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump, toplam 66 uluslararası kuruluştan ABD'nin katılımını ve finansmanını sonlandıran bir başkanlık kararnamesine imza attı.

KARARIN GEREKÇESİ BEYAN EDİLDİ

Beyaz Saray'ın açıklamasında kararın gerekçesi, "Bugün Başkan Donald Trump, artık Amerikan çıkarlarına hizmet etmeyen 66 uluslararası kuruluştan ABD'nin çekilmesini emreden bir başkanlık kararnamesini imzaladı" ifadeleriyle duyuruldu. Açıklamada, bu kuruluşların "Amerikan ulusal çıkarlarına aykırı hareket etmesi" nedeniyle böyle bir adım atıldığı belirtildi.

HEDEF KURULUŞLARIN LİSTESİ AÇIKLANMADI

Söz konusu kuruluşların 31'inin BM çatısı altında olduğu ifade edilirken, hangi kuruluşlardan çıkılacağına dair detaylı bir liste paylaşılmadı.

DAHA ÖNCE DE BENZER ADIMLAR ATILMIŞTI

ABD Başkanı Trump, daha önce de benzer kararlar almıştı. İkinci başkanlık döneminin başlangıcında Paris İklim Anlaşması ve BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekilme sürecini başlatmış, ayrıca UNRWA'ya yapılan fonları durdurmuştu.