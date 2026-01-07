Beyaz Saray Grönland'a askeri müdahaleyi açıkladı: Trump çok ciddiymiş

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela operasyonu sonrası yaptığı açıklamada Grönland'ı ilhak etme planını duyurdu. ABD'nin müdahale edeceği "son ülkenin Venezuela olmayacağını" ifade eden Trump, Grönland'ın etrafının Rusya ve Çin'e ait gemilerle çevrildiğini öne sürdü.

Avrupa'nın tepkisini çeken açıkklamasındaki iddiasını ulusal güvenlik bahanesiyle savunan Trump'ın ciddiyetini Beyaz Saray'dan gelen açıklama ortaya koydu.

BEYAZ SARAY GRÖNLAND'A ASKERİ MÜDAHALEYİ AÇIKLADI

Beyaz Saray'dan BBC'ye yapılan açıklamada, Donald Trump'ın "Grönland'ı elde etmek için bir dizi seçeneği değerlendirdiği" ifade edilirken bunların arasında askeri müdahalenin de yer aldığı belirtildi.

İşte Venezuela’yı işgal eden Trump'ın tehdit ettiği diğer ülkeler!

Maduro'nun ülkesine düzenlenen saldırıyla rehin alınmasının ardından Trump cephesinden gelen açıklamalar tedirginliği yükseltirken Beyaz Saray, ABD'nin Grönland'ı ilhak etmesinin "ulusal güvenlik önceliği" olduğunu duyurdu.

Trump'ın "Grönland'a ihtiyaçları olduğu" yönündeki sözlerinin ve Avrupalı liderlerin Grönland'a destek açıklamalarından sonra Beyaz Saray'dan gelen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Başkan ve ekibi bu önemli dış politika hedefi doğrutusunda çeşitli seçenekleri değerlendiriyor ve tabii ki ABD ordusunun kullanılması da seçenekler arasında."

TRUMP ÇOK CİDDİYMİŞ

Trump'ın danışmanlarından Stephen Miller'ın eşi Katie Miller da sosyal medya hesabında, Grönland haritasını Amerikan bayrağının renkleriyle paylaşarak "Yakında" ifadesini kullanmasının ardından Trump aralık ayında da Grönland için özel temsilci atamıştı.

Trump'ın göz diktiği Grönland'dan sert yanıt! "Artık yeter"

Venezuela'nın operasyonunun ardından Küba, Kolombiya ve Meksika ile Trump'ın hedefine giren Grönland'a yönelik açıklamaları Beyaz Saray'ın da doğrulayıcı açıklamayı yapması durumun ciddiyetini gösterdi. Avrupalı liderler ise ABD'ye katılmaya karşı çıkan Grönland'a yönelik o açıklamalara ortak tepki gösterdi.

Grönland'ı ilhak etmeye yönelik açıklamaların tekrarlanması üzerine Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Polonya'nın ortak açıklamasında "Grönland, kendi halkına aittir" ifadesi yer alırken Grönland'ın bağlı olduğu Danimarka'da açıklamayı imzaladı.

Grönland'ın NATO topraklarının bir parçası olduğu da vurgulanan açıklamada egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığının, "evrensel ilkeler olduğunu ve bunları savunmaktan vazgeçmeyeceklerini" ifadesi yer aldı.

