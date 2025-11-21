Başkan yardımcısı ABD'nin amacını açıkladı: Venezuela'yı 51'inci eyalet yapmak istiyorlar

Başkan yardımcısı ABD'nin amacını açıkladı: Venezuela'yı 51'inci eyalet yapmak istiyorlar
Yayınlanma:
Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD'nin ülkesini "51. eyalet" yapmayı planladığını öne sürerek, Washington yönetiminin askeri hareketliliğini şiddetle eleştirdi. İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ise olası bir işgal tehdidine karşı hazırlıklı olduklarını açıkladı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Başkent Caracas'ta düzenlenen Ulusal Tarih Ödülü töreninde yaptığı konuşmada, ABD'nin Karayipler'deki askeri varlığını eleştirdi. Rodriguez, "Biz bağımsız bir cumhuriyet olmaya devam edeceğiz. Asla başka bir ülkenin eyaleti olmayacağız" ifadelerini kullanarak Washington'ın askeri yığınağını tehdit olarak nitelendirdi.

NOBEL ÖDÜLLÜ MACHADO’YA 51’NCİ EYALET TEPKİSİ

Rodriguez, muhalif lider María Corina Machado'yu "ülkeyi 51. eyalet yapmayı vadeden bir kadın" olarak tanımladı. Rodriguez, "Halkımız teslim olmamaya kararlı ve azimlidir" diyerek ülkenin iki aydan uzun süredir psikolojik savaşla karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecekABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek

İÇİŞLERİ BAKANINDAN SAVUNMA MESAJI

İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, devlet televizyonu VTV'ye yaptığı açıklamada, "Ülkemizi işgal etmenin çok kolay olduğunu düşünen biri varsa, ona karşı da orada olacağız" diyerek olası bir askeri müdahaleye karşı hazırlıklı olduklarını belirtti.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle bölgeye denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir filo gönderildiği bildirildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduklarını açıklaması dikkat çekti.

ABD Venezuela'ya mı girecek? Pentagon operasyonu resmen duyurduABD Venezuela'ya mı girecek? Pentagon operasyonu resmen duyurdu

VENEZUELA'NIN KARŞI HAMLELERİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun, ABD'nin askeri hareketliliğine yanıt olarak 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiği öğrenildi. USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve saldırı grubunun bölgeye ulaştığı belirtilirken, Venezuela yönetimi bu hamleleri "uluslararası hukuka aykırı" olarak nitelendirdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Dünya
Pakistan'da silahlı saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'da silahlı saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti
Dünyanın en büyük üretim kapasiteli nükleer santrali geri dönüyor
Dünyanın en büyük üretim kapasiteli nükleer santrali geri dönüyor
Rekoru kırdı: 54,7 milyon dolara satıldı
Rekoru kırdı: 54,7 milyon dolara satıldı