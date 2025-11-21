Başkan yardımcısı ABD'nin amacını açıkladı: Venezuela'yı 51'inci eyalet yapmak istiyorlar

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Başkent Caracas'ta düzenlenen Ulusal Tarih Ödülü töreninde yaptığı konuşmada, ABD'nin Karayipler'deki askeri varlığını eleştirdi. Rodriguez, "Biz bağımsız bir cumhuriyet olmaya devam edeceğiz. Asla başka bir ülkenin eyaleti olmayacağız" ifadelerini kullanarak Washington'ın askeri yığınağını tehdit olarak nitelendirdi.

NOBEL ÖDÜLLÜ MACHADO’YA 51’NCİ EYALET TEPKİSİ

Rodriguez, muhalif lider María Corina Machado'yu "ülkeyi 51. eyalet yapmayı vadeden bir kadın" olarak tanımladı. Rodriguez, "Halkımız teslim olmamaya kararlı ve azimlidir" diyerek ülkenin iki aydan uzun süredir psikolojik savaşla karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek

İÇİŞLERİ BAKANINDAN SAVUNMA MESAJI

İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, devlet televizyonu VTV'ye yaptığı açıklamada, "Ülkemizi işgal etmenin çok kolay olduğunu düşünen biri varsa, ona karşı da orada olacağız" diyerek olası bir askeri müdahaleye karşı hazırlıklı olduklarını belirtti.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle bölgeye denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir filo gönderildiği bildirildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduklarını açıklaması dikkat çekti.

ABD Venezuela'ya mı girecek? Pentagon operasyonu resmen duyurdu

VENEZUELA'NIN KARŞI HAMLELERİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun, ABD'nin askeri hareketliliğine yanıt olarak 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiği öğrenildi. USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve saldırı grubunun bölgeye ulaştığı belirtilirken, Venezuela yönetimi bu hamleleri "uluslararası hukuka aykırı" olarak nitelendirdi.