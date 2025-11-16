ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek

ABD medyası, Venezuela ile her geçen gün yükselen gerilime ilişkin güvenlik yetkililerin Başkan Trump'a 3 farklı senaryonun yer aldığı bir sunum yaptığını duyurdu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'ya askeri müdahale ve askerî veya hükümet tesislerine hava harekatının da yer aldığı hamlelere ilişkin son kararı Donald Trump verecek. Trump ise "Bir nevi kararımı verdim” açıklamasında bulundu.

ABD ve Venezuala arasında Karayipler'deki gerilim karşılıklı askeri hamlelerle ile sürerken, ABD medyası, Başkan Donald Trump'ın olası "askeri müdahale" konusunda bu hafta ulusal güvenlik ekibinden birden çok brifing aldığını ve “karar aşamasına” geldiğini duyurdu.

CNN’in dört farklı kaynağa dayandırdığı haberde, Trump’a ülke içindeki kritik hedeflere yönelik kapsamlı operasyon planlarının sunulduğu belirtildi.

SAVUNMA VE DIŞİŞLERİ YÖNETİMİ ART ARDA TOPLANTILARA KATILDI

Haberde, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ve dar kapsamlı bir ekibin, çarşamba günü Trump’a detaylı bir sunum yaptığı kaydedildi.

Trump, ertesi gün ise Beyaz Saray’da Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ulusal güvenlik yetkililerinin katıldığı daha geniş bir toplantı düzenledi.

Venezuela ABD ile savaşa mı hazırlanıyor? 200 bin asker seferber edildiVenezuela ABD ile savaşa mı hazırlanıyor? 200 bin asker seferber edildi

MADURO'NUN HEDEF ALINMASI DAHİL ÜÇ SEÇENEK SUNULDU

Her iki toplantıda da askeri hedef listeleri, saldırı senaryoları ve operasyonel seçeneklerin ayrıntılı biçimde ele alındığı ifade edildi.

Trump’a sunulan seçenekler arasında:

- Venezuela’daki askerî veya hükümet tesislerine hava harekatı,

- Uyuşturucu güzergâhlarının hedef alınması,

- Hatta Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun da hedef alınabileceği geniş ölçekli bir operasyon senaryosu bulunduğu bildirildi.

Trump Maduro'nun günleri sayılı demişti! ABD 4 bin asker konuşlandırdıTrump Maduro'nun günleri sayılı demişti! ABD 4 bin asker konuşlandırdı

KARAYİPLER’E EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ASKERİ YIĞINAK

ABD, “Güney Mızrağı Operasyonu” kapsamında Karayipler'e 15 binden fazla asker, 10 adet F-35 savaş uçağı, ABD’nin en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford konuşlandırıldı.

Uzmanlar, bu hareketliliğin 1989 Panama işgalinden bu yana en büyük askeri sevkiyat olduğunu belirtiyor.

Venezuela yönetimi ise buna karşılık geniş çaplı askeri seferberlik ilan etti.

“BİR NEVİ KARARIMI VERDİM”

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, Venezuela’ya yönelik “yönetim değişikliği” dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini söyleyerek, “Bir nevi kararımı verdim. Ne olduğunu söyleyemem ama bir nevi verdim” diye konuştu.

Ancak bu açıklama, CIA’ya Venezuela’da operasyon yürütme yetkisi verdiğini açıklayan Trump'ın daha önce yaptığı “Venezuela topraklarında doğrudan bir saldırı planlamıyoruz” açıklamasıyla da çelişiyor.

Bu sırada yönetim yetkililerinin Kongre’ye, Venezuela’daki kara hedeflerine yönelik saldırı için yasal gerekçe bulunmadığı yönünde bilgi verdiği de basına yansıdı.

