Trump Maduro'nun günleri sayılı demişti! ABD 4 bin asker konuşlandırdı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla gönderilen dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun Latin Amerika bölgesine ulaştığını bildirdi.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Parnell, uçak gemisi filosunun ABD Güney Komutanlığının (USSOUTHCOM) sorumluluk alanına girdiğini belirterek, “USSOUTHCOM'daki artırılmış ABD kuvvetleri varlığı, ABD'nin güvenliğini ve refahını tehlikeye atan yasa dışı aktörleri ve faaliyetleri tespit etme, izleme ve engelleme kapasitesini artıracaktır" ifadesini kullandı.

Açıklamada, bu kuvvetlerin uyuşturucu kaçakçılığını engellemek ve ulus ötesi suç örgütlerini etkisiz hale getirmek için mevcut kabiliyetleri geliştireceği de kaydedildi.

4 BİNDEN FAZLA ASKER GÖNDERİLDİ

USS Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubunun 4 binden fazla denizci ve 9 taktik hava filosundan oluştuğu açıklandı. Pentagon, bu saldırı grubunu "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle 24 Ekim tarihinde USSOUTHCOM sorumluluk alanına gönderdiğini duyurmuştu.

VENEZUELA'DA GERİLİM

ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce imzaladığı bir kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele için ordunun daha etkin kullanılması talimatı verdiği bilgisi paylaşıldı. Bu bağlamda ABD'nin, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü gönderdiği aktarıldı.

MADURO REST ÇEKMİŞTİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve her türlü saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı. ABD'nin Venezuela açıklarındaki operasyonları uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuştu.