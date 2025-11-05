ABD-Venezuela gerilimine Papa da dahil oldu

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, ABD ile Venezuela arasında tırmanan gerginlik karşısında diyaloğun önemine vurgu yaptı. Roma yakınlarındaki Castel Gandolfo'daki yazlık ikametgâhından çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Papa, şiddetin bir çözüm olmadığını belirtti.

"ŞİDDETLE KAZANAMAYIZ"

ABD-Venezuela ilişkilerindeki son gelişmeler hakkındaki düşüncesi sorulan Papa 14. Leo, "Şiddetle kazanamayız. Diyaloğu ve sorunlara doğru çözüm bulmanın yolunu aramalıyız" ifadelerini kullandı.

ORTA DOĞU'DAKİ "BARIŞ" SÜRECİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Papa, Orta Doğu'daki ateşkese ilişkin olarak ise, "Tanrı'ya şükür, barış anlaşmasının ilk aşaması halen devam ediyor ancak çok kırılgan. İkinci aşamaya nasıl geçileceğini, yönetim meselesinin nasıl çözüleceğini, tüm halkların haklarının nasıl garanti altına alınacağını düşünmek gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

GÖÇMEN TUTUKLULARIN DİNİ HAKLARI İÇİN ÇAĞRI

Kendisi de Chicago doğumlu olan ve Papa seçildikten sonra "14. Leo" ismini alan Papa Prevost, ayrıca ABD'li yetkililere, Chicago'daki bazı cezaevlerinde tutuklu bulunan göçmenlerin dini ibadet haklarının gözetilmesi konusunda bir çağrı yaptı.