Trump ve Petro telefonda görüştü: Tansiyon düştü mü?

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun kendisini telefonla aradığını duyurdu. Trump, iki ülke arasındaki uyuşturucu ve diğer anlaşmazlıklar konusunda yapılan bu görüşmeyi takdir ettiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı bir paylaşımla Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

TRUMP SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Trump paylaşımında, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile görüşmek büyük bir onurdu" ifadesini kullandı. Trump açıklamasının devamında, "Kendisi, aramızdaki uyuşturucu ve diğer anlaşmazlıklar konusunda durumu açıklamak için aradı. Aramasını ve üslubunu takdir ettim ve yakın zamanda kendisiyle görüşmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLARI GÖRÜŞMESİ PLANLANIYOR

Aynı paylaşımında Trump, iki ülke arasındaki diplomatik temasların devam edeceğini de belirtti. ABD ve Kolombiya dışişleri bakanları arasında Beyaz Saray'da yapılması planlanan görüşmelerin ayarlandığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

TRUMP PETRO'YU DEVİRMEYİ VADETMİŞTİ

Bu olumlu ton, daha önceki bazı açıklamalarla tezat oluşturuyor. ABD Başkanı Trump, daha önce Kolombiya'yı "hasta ülke" olarak nitelemiş ve ülkenin ABD'ye kokain gönderdiği iddiasında bulunarak Cumhurbaşkanı Petro'ya "dikkatli olması" uyarısı yapmıştı. Trump bir keresinde, "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor" ifadesini de kullanmış ve Bogota liderinin "günlerinin sayılı olduğunu" söylemişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

