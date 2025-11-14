ABD Venezuela'ya mı girecek? Pentagon operasyonu resmen duyurdu

ABD Venezuela'ya mı girecek? Pentagon operasyonu resmen duyurdu
Yayınlanma:
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Batı Yarımküre'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için "Güney Mızrağı Operasyonu" başlatıldığını açıkladı. Operasyonun amacının “ABD anakarasını korumak” ve “uyuşturucu teröristlerini etkisiz hale getirmek” olduğu belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Batı Yarımküre'de uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yeni bir askeri operasyon başlatıldığını duyurdu. Hegseth, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda "Güney Mızrağı Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi. Söz konusu operasyonun, ABD'nin uğruna gerekirse Venezuela'daki Maduro rejimini değiştirmeyi göze aldığı "uyuşturucu teröristleriyle mücadele" sürecinin bir uzantısı olduğu değerlendiriliyor.

OPERASYONUN HEDEFLERİ AÇIKLANDI

Operasyonun, Güney Mızrak Ortak Görev Gücü ve Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) liderliğinde yürütüleceğini kaydeden Hegseth, operasyonun üç temel amacı olduğunu vurguladı: ABD anakarasını korumak, Batı Yarımküre'deki uyuşturucu teröristlerini etkisiz hale getirmek ve uyuşturucu kaynaklı ölümleri önlemek.

Venezuela ABD ile savaşa mı hazırlanıyor? 200 bin asker seferber edildiVenezuela ABD ile savaşa mı hazırlanıyor? 200 bin asker seferber edildi

VENEZUELA'DA GERİLİM TIRMANIYOR

Bu gelişme, Trump yönetiminin uyuşturucu kartelleriyle mücadele politikasının bir uzantısı olarak görülüyor. Daha önce bir kararname imzalayarak ordunun bu mücadelede daha etkin kullanılması talimatını veren Trump yönetimi, ağustos ayı sonlarında da Venezuela açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir filo göndermişti.

Trump Venezuela’ya operasyon açıklamıştı: Ordudan ABD’ye rest! 'Bir daha köle olmayacağız’Trump Venezuela’ya operasyon açıklamıştı: Ordudan ABD’ye rest! 'Bir daha köle olmayacağız’

'MADURO REJİMİ DEĞİŞEBİLİR'

Savunma Bakanı Hegseth'in, ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği de dahil olmak üzere operasyonlara hazır olduğu yönündeki açıklamaları ise Caracas yönetimi tarafından tepkiyle karşılanmış, Devlet Başkanı Nicolás Maduro 4.5 milyon milisi seferber ettiğini açıklamıştı. ABD'nin Venezuela açıklarındaki operasyonları uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmaya devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

