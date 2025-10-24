Trump Venezuela’ya operasyon açıklamıştı: Ordudan ABD’ye rest! 'Bir daha köle olmayacağız’

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino yaptığı açıklamada, ABD'nin Başkan Nicolas Maduro'yu devirmeye çalıştığını ve bu “ABD'ye itaatkar bir hükümet kurma girişimlerini” Venezuela ordusunun engelleyeceğini söyledi.

ABD'YE İTAATKAR BİR HÜKÜMETE İZİN VERMEYECEĞİZ

Bakan Vladimir Padrino devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, “İstediğiniz gibi yorumlayın: Silahlı Kuvvetler, ABD'nin çıkarlarına itaatkar bir hükümetin kurulmasına izin vermeyecektir” dedi.

'BİR DAHA KÖLE OLMAYACAĞIZ'

Washington'un uyuşturucu ile mücadele operasyonu olarak nitelendirdiği, ancak Caracas'ın darbe hazırlığı olduğundan şüphelendiği ABD'nin Karayipler'deki askeri konuşlandırması sırasında, değerlendirme yapan Padrino, “Bir daha asla köle olmayacağız. Biz özgür bir ülkeyiz” dedi.

'SAVAŞ DEĞİL BARIŞ İSTİYORUZ'

Pentagon cuma günü, Latin Amerika'daki “uyuşturucu kaçakçılığına” karşı koymak için bir uçak gemisi saldırı grubu konuşlandırdığını açıkladı. Bu, ABD'nin bölgedeki ateş gücünde büyük bir artışa işaret ediyor ve Maduro'nun asıl hedef olduğuna dair şüpheleri güçlendiriyor.

Padrino, “Bu, son 100 yıldaki en önemli askeri tehdit” dedi.

“Savaş istemiyoruz, barış istiyoruz.”

Venezuelalı lider Maduro ise meslektaşı Donald Trump ile diyalog çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU

ABD'nin bölgede halihazırda bir donanma filosu ve gizli savaş uçakları bulunuyor ve uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yönelik infazlar son haftalarda 40'tan fazla kişinin hayatına mal oldu.

Trump, kanıt sunmadan bunların “narkoteröristler” olduğunu iddia ederken, kurbanların hükümetleri ve aile üyeleri, bunların çoğunlukla denizdeki balıkçılar da dahil olmak üzere siviller olduğunu söylüyor.

İnsan hakları grupları, hedefler uyuşturucu satıcıları olsa bile saldırıların yasa dışı olduğunu söylüyor

TRUMP KARA OPERASYONUNU AÇIKLAMIŞTI

Trump, karada da saldırılar düzenlemeyi düşündüğünü söyledi ve bu da Venezuela'yı bir dizi askeri tatbikat başlatmaya sevk etti.

ABD lideri, Maduro'yu bir uyuşturucu kartelinin başı olmakla suçluyor, ancak Maduro bu suçlamaları reddediyor. Ağustos ayında Washington, Maduro'nun yakalanmasına yol açacak bilgiler için ödülü iki katına çıkararak 50 milyon dolara yükseltti.